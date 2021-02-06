Altındağ’da Gençlik Merkezleri Açılıyor

Pandemi tedbirleri nedeniyle kapalı olan, Altındağ Belediyesi’ne bağlı 17 Gençlik Merkezi, kapılarını yeniden açıyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla yeniden açılan gençlik merkezleri, Altındağlı gençleri bekliyor.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri nedeniyle bir süredir kapalı olan Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri, eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde kapılarını yeniden gençlere açıyor. 13:00 ve 16:00 saatleri arasında hizmet verecek olan Gençlik Merkezlerinde etkinlik ve faaliyetler pandemi tedbirleri alınarak gerçekleştirilecek.

ARTIK YAŞ SINIRI YOK

Gençlik Merkezlerindeki yenilikler bununla da sınırlı değil… Daha önce ilköğretim 4’üncü sınıf ve üzerindeki öğrencilerin faydalanabildiği gençlik merkezlerinin kapsamı genişletildi. Başkan Asım Balcı’nın talimatlarıyla, merkezlerdeki yaş sınırlaması kalktı. Daha önce merkezlerden faydalanamayan 1, 2 ve 3’üncü sınıf öğrencileri de bundan böyle merkezlerden faydalanabilecek.

GENÇLİK MERKEZLERİ ÜCRETSİZ

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerinin her birinde, gençlerin büyük ilgi gösterdiği her alanda kursların olduğunu hatırlatan Başkan Balcı “İsteyen herkesin ücretsiz olarak yararlanabildiği bu kurslar, gençlerin sadece fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamakla kalmıyor, okuldaki ders başarılarını da çok olumlu derecede etkiliyor. Bu nedenle Altındağ’da faaliyet gösteren gençlik merkezlerimizde, sadece Altındağ’ın değil, ülkemizin geleceği için de çocuklarımızı kültür, sanat ve sporla buluşturuyoruz. Kurslarımızda eğitimcilerimiz tarafından yetenekli çocukları belirleyerek, spor ve sanata yönlendiriyoruz. Sanata ve spora yönlendirilen çocuklarımızın eğitim hayatında da başarılı olduğunu gözlemliyoruz ve bundan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.