Altındağ’da detaylı temizlik çalışması

Kaldırımlarda biriken karlar temizlendi, buz tutan noktalar buzlardan arındırılarak yaya kaldırımları vatandaşlar için daha güvenli hale getirildi. Daha sonra ise detaylı temizlik çalışması gerçekleştirildi. İlaçlama ve yıkama araçlarıyla detaylı temizlik yapıldı, yollar ve çöp bırakma noktaları dezenfekte edildi. Boş alanlardaki çöp birikintilerini de bölgeden uzaklaştıran ekiplerin çalışmaları, vatandaşların büyük beğenisini topladı.
HEM HİJYEN HEM GÜVEN
Tertemiz bir Altındağ için durmaksızın çalıştıklarını belirten Başkan Asım Balcı, yapılan çalışmalarla sokak, cadde ve kaldırımların hem temiz hem de güvenli olduğunu söyledi. Başkan Balcı “Her gün Altındağ’ın sokaklarında, vatandaşlarımızla birlikteyiz. Tüm mahallelerimizi sık sık ziyaret ediyor, esnafımızın çayını içiyor, vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Bizden talepleri olursa tek tek dinliyoruz. Gerekli notları alarak ekiplerimize talimatlarımızı veriyoruz. Yoğun kar yağışı nedeniyle kaldırımlarda kar birikimi ve buzlanma sorunu vardı. Vatandaşlarımızdan bu konuda talep geliyordu. Biz de gelen talepler doğrultusunda, sık sık gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmalarının kapsamını daha da genişlettik. Tüm ekiplerimizi seferber ettik. Altındağımız tertemiz oldu” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 8-14 Şubat tarihleri arasında oransal olarak…
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta çalıştığı banka şubesinde müdürün başına silah dayadığı müşteri hizmetleri uzmanı Melis…
Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA) Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Emekli - Sen Karşıyaka Sorumlusu…
Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Karacasu ilçesinde kepçeyle kaçak tarihi eser kazısı yaptıkları belirlenen…
Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA) YOZGAT'ın Şefaatli ilçesinde tek katlı müstakil evde sobadan çıkan yangında, Bekir Şahin (80)…