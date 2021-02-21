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Altındağ’da detaylı temizlik çalışması

Altındağ Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde detaylı temizlik, kar küreme, buz kırma ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.
Altındağ’da kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi. Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren ekipler, Altındağ genelindeki sokak ve kaldırımlarda titiz bir çalışma gerçekleştirdi.

Kaldırımlarda biriken karlar temizlendi, buz tutan noktalar buzlardan arındırılarak yaya kaldırımları vatandaşlar için daha güvenli hale getirildi. Daha sonra ise detaylı temizlik çalışması gerçekleştirildi. İlaçlama ve yıkama araçlarıyla detaylı temizlik yapıldı, yollar ve çöp bırakma noktaları dezenfekte edildi. Boş alanlardaki çöp birikintilerini de bölgeden uzaklaştıran ekiplerin çalışmaları, vatandaşların büyük beğenisini topladı.


HEM HİJYEN HEM GÜVEN
Tertemiz bir Altındağ için durmaksızın çalıştıklarını belirten Başkan Asım Balcı, yapılan çalışmalarla sokak, cadde ve kaldırımların hem temiz hem de güvenli olduğunu söyledi. Başkan Balcı “Her gün Altındağ’ın sokaklarında, vatandaşlarımızla birlikteyiz. Tüm mahallelerimizi sık sık ziyaret ediyor, esnafımızın çayını içiyor, vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Bizden talepleri olursa tek tek dinliyoruz. Gerekli notları alarak ekiplerimize talimatlarımızı veriyoruz. Yoğun kar yağışı nedeniyle kaldırımlarda kar birikimi ve buzlanma sorunu vardı. Vatandaşlarımızdan bu konuda talep geliyordu. Biz de gelen talepler doğrultusunda, sık sık gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmalarının kapsamını daha da genişlettik. Tüm ekiplerimizi seferber ettik. Altındağımız tertemiz oldu” dedi.

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Etiketler: Altındağ Belediyesitemizlik çalışması
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