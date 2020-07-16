15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün kalkıştığı hain darbe girişimine karşı milletimizin kazandığı zafer, Altındağ’da yine anlamlı etkinliklerle anıldı. Sabah saatlerinde Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliği’ni ziyaret eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, akşam ise demokrasi nöbetindeydi.

Sabah saatlerinde ilk olarak, Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliği’ni ziyaret ederek şehitlerin kabirlerine çiçekler bırakan Başkan Asım Balcı, “15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız” dedi. Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliği’nde, kabirleri tek tek ziyaret eden Başkan Balcı, şehitlerin kabirlerine çiçek bıraktı ve dualar etti. Kabir ziyaretine gelen şehit yakınlarıyla da yakından ilgilenen Başkan Balcı, “Şehitlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ise sabırlar diliyorum. Şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz’u nesilden nesile anlatacak, asla unutturmayacağız” ifadelerini kullandı. Başkan Balcı ayrıca Kızılay Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen demokrasi nöbetine de katıldı.

DEMOKRASİNİN KALBİNDE NÖBET

Akşam saatlerinde ise Ulus’ta bulunan 2’nci TBMM binasında, demokrasi nöbetine katılan Başkan Balcı şunları kaydetti:

“Demokrasinin kalbinde, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin ilk atıldığı yerde demokrasi nöbetindeyiz. Göğsünü siper ederek şehit düşen kahramanlarımız ve fedakar gazilerimiz için Kuran’ı Kerim tilaveti gerçekleştirdik ve milletimizin birlik ve beraberliğinin devamı için dualar ettik. Burada, bu anlamlı geceye katılan tüm kardeşlerimizle birlikte, demokrasiye sahip çıktığımızı, demokrasimizin emin ellerde olduğunu gözler önüne serdik. Demokrasimizin temelleri burada atıldı. O temeli sarsmaya kimsenin gücü yetmeyecek, milli birlik ve beraberliğimizi kimse sarsamayacak”