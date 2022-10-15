ALTINDAĞ’DA ÇİFTÇİYE DESTEK

- Reklam -

Altındağ Belediyesi çiftçinin de yanında… Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın girişimleriyle, Altındağlı üreticilere bu yıl da tohum desteği verildi.

Altındağ Belediyesi’nden çiftçiye büyük destek… Geçtiğimiz yıl başlayan tohum desteği bu yıl da devam etti. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen sertifikalı tohum dağıtım törenine, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik, Altındağ Belediyesi meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda Altındağlı çiftçi katıldı. Çiftçilere hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Balcı “Üreticilerimizin yaralarına bir nebze de olsa merhem olabildiysek ne mutlu bize…” dedi.

ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLDÜ

- Reklam -

Altındağlı çiftçilerin bu yıl da yüzünün güldüğünü söyleyen Başkan Asım Balcı “Altındağ’da geçimini tarımdan sağlayan çiftçi kardeşlerimize, 30 dekar alanda ekim yapılacak kadar; sertifikalı arpa, buğday ve Macar fiği tohumu dağıtımı yaptık. Geçtiğimiz yıl verdiğimiz tohum desteğinin hasatını gördük çok şükür… Hasat çok bereketli oldu. İnşallah yine öyle olacak, çiftçi kardeşlerimizin yüzü gülecek” ifadelerini kullandı. Altındağ’ın tarımsal kapasite bakımından çok ileride olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Balcı “Bu kapasiteyi daha da ileriye taşımak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu fırsattan faydalanan ve bunu iyi değerlendiren tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi. Verdiği destek için Altındağ Belediyesi’ne ve Başkan Balcı’ya teşekkür eden Altındağlı çiftçiler ise “Bizler için çok önemli bir katkı bu… Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.