Altındağ’da 3+1 daire icradan satılacak

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 'Görevimiz İlk Yardım' sloganıyla 81 ilde 260 bin öğretmen ve okul personeline yönelik ilk yardım eğitimi seferberliği başlattı. Bakan Ziya Selçuk, "Okulda tehlikeli ve ani bir durumda öğretmenlerimizin uygulayacağı ilk ve ivedi sağlık desteği çok önemli" dedi.