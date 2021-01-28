Altındağ’da 3+1 daire icradan satılacak

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Altındağ’da bulunan 3+1 daire satışa sunuldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.
Adı geçen dairenin, Atıfbey Mahallesi, Altındağ Cad. Özçiftçi Apt. No:34/3 Altındağ / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 23 mart 2021 günü, 2. Satış Günü ise 19 Nisan 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.
İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız