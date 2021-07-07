Altındağ’da 3+1 daire icradan satılacak

Ankara Gayrimenkul İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Altındağ’da bulunan 3+1 daire satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen dairenin, Karapürçek Mah. 503 Sok. Samanyolu Apt. No:5/1 Altındağ / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 28 Eylül 2021 günü, 2. Satış Günü ise 25 Ekim 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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