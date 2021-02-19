Altındağ’da 3+1 daire icradan satılacak

Ankara 16. İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Altındağ’da bulunan 3+1 daire satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen dairenin,Gültepe Mah.727 Cad.C1-8 Blok,Mevlana Sitesi Toki Blokları 13. Kat No:53 Altındağ / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 7 Nisan 2021 günü, 2. Satış Günü ise 7 Mayıs 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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