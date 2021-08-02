Altındağ’da 175 m² dükkan icradan satılacak

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Altındağ’da bulunan 175 m² dükkan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen dükkanın, Karapürçek Mahallesi, 473 Cadde, No:4/B Altındağ /ANKARA adresinde olduğu belirtilirken satışı için 1.Satış Günü 30 Eylül 2021 günü, 2. Satış Günü ise 26 Ekim 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

- Reklam -

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız