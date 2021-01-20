Altındağ’da 165 m² daire icradan satılacak

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Altındağ’da bulunan 165 m² daire satışa sunuldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.
Adı geçen dairenin, Ali Ersoy Mahallesi, 14. Sokak, Eymen Apartmanı No:3/14 Altındağ/ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 16 Mart 2021 günü, 2. Satış Günü ise 12 Nisan 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.
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