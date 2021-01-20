Altındağ’da 165 m² daire icradan satılacak

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS/Kura) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.