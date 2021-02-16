Altındağ’da 100 m² imalathane icradan satılacak

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Altındağ’da bulunan 100 m² imalathane satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen imalathanenin, Zübeyde Hanım Mah. Kazım Karabekir Cad. Örnek Han, No:27/11 İskitler Altındağ / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken satışı için 1.Satış Günü 28 Nisan 2021 günü, 2. Satış Günü ise 24 Mayıs 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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