Altındağ’a ve Altındağlılara büyük müjde… Altındağ’a yapılacak 22 dev spor yatırımı için düğmeye basıldı. Altındağ’ı spor alanında zirveye taşıyacak yatırımları hayata geçirecek protokol imzalandı.

Altındağ’da spor atağa kalkıyor. Geçtiğimiz günlerde Altındağ’da katıldığı Spor Şöleni’nde “Altındağ’da sporu atağa kaldıracağız” diyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Altındağlılara verdiği bu sözünü tuttu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı tarafından imzalanan protokolle Altındağ’a tam 22 yeni spor tesisi inşa edilecek. Altındağ’ın birçok mahallesinde, dev spor yatırımlarını Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Asım Balcı, “Altındağ’da sporu atağa kaldıracak, yeni spor tesislerini hayata geçirecek ve şampiyonları Altındağ’dan yetiştireceğiz demiştik. Bugün bu hayalimizi gerçek yapmak için gereken ilk adımı attık. İş birliği protokolünü Bakanlığımızla birlikte imzaladık. Sayın Bakanımıza katkılarından ve desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Altındağ’ı hep birlikte zirveye taşıyacağız inşallah…” dedi.

22 DEV TESİS

Protokol imza töreninin ardından, atılacak tüm adımların Altındağ için hayırlı olmasını temenni eden Başkan Balcı, yapılacak dev spor tesislerinin içeriği hakkında bilgi verdi. Başkan Balcı, “İmzaladığımız protokol çerçevesinde tam 22 dev spor tesisinin yapımına başlayacağız. Bu tesislerden 10 tanesi açık spor salonu, 5 tanesi kapalı mahalle spor salonu, 2 tanesi kapalı yüzme havuzu, 2 tanesi gençlik merkezi, 1 tanesi okçuluk tesisi, 1 tanesi kaykay pisti ve 1 tanesi de sporcu yetiştirme merkezi olacak. Şimdiden bu tesisler Altındağımıza hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.

“TÜM MAHALLELERİMİZ FAYDALANACAK.”

Yapılacak yatırımlardan tüm Altındağlıların faydalanacağını vurgulayan Başkan Balcı, “Ayrım gözetmeksizin, Altındağ’lı hemşehrilerimiz bu tesislerden istifade edecek.”dedi.

“ŞAMPİYONLAR ALTINDAĞ’DAN ÇIKACAK.”

“Özellikle ‘Sporcu yetiştirme merkezi’ olarak adlandırdığımız tesis, Türkiye’ye örnek olacak. Ankara’da ise tek olacak.” diyen Başkan Balcı, “Hep söylediğim ve inandığım gibi geleceğin şampiyonları Altındağ’dan çıkacak inşallah… El ele vereceğiz, Altındağ’da; boks, taekwando, eskrim, güreş, okçuluk, yüzme, masa tenisi, basketbol, futbol, kaykay gibi birçok branşta sporu öne çıkartarak çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine yön vereceğiz. Bunun yanında da tabii ki uluslararası anlamda göğsümüzü kabartacak, Ay-Yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecek şampiyonları da buradan yetiştireceğiz.” dedi.