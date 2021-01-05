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Altındağ’a 5 yeni semt pazarı

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Altındağ’a yepyeni pazar yerleri yapılıyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın göreve gelmesinin hemen ardından mevcut pazarlar yeni düzenlemelerle tekrar hizmete açılırken, 5 yeni semt pazarı da Altındağ’a kazandırıldı. Karacaören, Karapürçek, Aydınlıkevler, Doğantepe-Başpınar ve Gültepe mahalleleri, semt pazarlarına kavuştu.

Vatandaşlardan gelen öneri ve talepler doğrultusunda mevcut pazar alanlarını yeniden düzenlediklerini, 5 adet de yepyeni pazar alanını Altındağ’a kazandırdıklarını söyleyen Başkan Asım Balcı “Semt pazarları vatandaşlarımız için çok önemli adresler… Göreve başladıktan kısa bir süre sonra, Baraj, Gülpınar, Beşikkaya ve Güneşevler mahallelerindeki pazar alanları hizmet vermeye başlamıştı. Bunların dışında, Karacaören, Karapürçek, Aydınlıkevler, Doğantepe-Başpınar ve Gültepe mahallelerimiz de semt pazarlarına kavuştu. Bu 5 noktaya sıfırdan, yepyeni pazar alanları inşa ettik. Gültepe mahallemizin pazar alanı henüz hizmete başlamadı. Çok kısa sürede tamamlanacak ve hizmete başlayacak inşallah…” dedi.

KONFORLU ALIŞVERİŞİN ADRESİ

Mahalle sakinlerinin rahat ve güvenli bir biçimde alıveriş yapabilecekleri kapalı semt pazarlarının iç ve dış dekorasyonunda her detayın büyük bir titizlikle düşünüldüğünü belirten Başkan Asım Balcı “Pazar yerlerimizin Altındağlı hemşehrilerimiz için kolay ulaşılabilir olmasına, konforlu ve temiz alışverişin adresi olmasına büyük özen gösteriyoruz. Pazar yerlerimiz, aydınlatma sistemlerinden güvenlik noktalarına kadar oldukça konforlu olacak şekilde dizayn ediliyor. Kolayca temizlenebilen ızgara sistemi sayesinde, vatandaşlarımızın temiz ve ferah bir alanda alışverişlerini yapabilmesi sağlanıyor. Her konuda olduğu gibi bu konuda da vatandaşlarımızdan gelen talep, eleştiri ve önerileri dikkate alıyor, herkesin keyifle ve sağlıkla alışveriş yapabileceği ortamlar oluşturmaya özen gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Editör

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Etiketler: Altındağ BelediyesiSemt pazarları
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