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11 Mayıs 2019
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Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, vatandaşların isteğini hemen yerine getirerek daha önce gece saat 12.00’ye kadar yanan park aydınlatmalarının artık sabaha kadar yanması talimatını verdi.
Yerel Haberler

Altındağ Parklarında Yeni Dönem

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Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, vatandaşların isteğini hemen yerine getirerek daha önce gece saat 12.00’ye kadar yanan park aydınlatmalarının artık sabaha kadar yanması talimatını verdi. 

Altındağlı vatandaşların yaz akşamlarında serinlemek, Ramazan ayında ise iftar sonraları yürüyüş yapmak için tercih ettiği parklar, artık gece boyu aydınlık olacak. Daha önce gece saat 12.00’ye kadar açık olan parkların aydınlatmaları, hem güvenlik açısından endişe oluşturmaması hem de vatandaşların daha rahat bir şekilde faydalanması için geceleri de açık kalacak. Alınan bu karar, Altındağlı vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlardan gelen her talebi dikkate aldıklarını dile getiren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Hemşerilerimizin parklarda daha güvenli ve huzurlu vakit geçirebilmeleri için parklarımız sabahın ilk ışıklarına kadar aydınlatılacak” ifadelerini kullandı.  

-GECE BOYU AYDINLATILACAK

Altındağ parklarının vatandaşların en fazla sosyalleştiği alanlar olduğunu ve bu nedenle yeşil alanlara büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Asım Balcı, “Parkların aydınlatmaları gece belli bir saate kadar açık kaldığında, özellikle yaz aylarında Altındağlı vatandaşlarımız parklardan rahatça faydalanamıyordu. Bu konuda çok sık talepler gelmeye başladı. Vatandaşlarımız Ramazan ayında iftar sonrası eşleri, çocukları ve aileleriyle parka gelebilmek, rahatça yürüyüş yapabilmek ve geç saate kadar zaman geçirmek istediklerini söylediler. Biz de onların bu taleplerini yerine getirdik. Parklarımızın bundan böyle gece boyu aydınlık kalacak.” şeklinde konuştu.

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