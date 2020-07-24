Altındağ Belediyesi sıfır atık konusunda da başarısını ispatladı. Altındağ Belediyesi, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı “Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

Altındağ Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı “Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi” almaya layık görüldü. Altındağ Belediyesi, Ankara’da bu belgeyi almaya hak kazanan ilk ve tek belediye oldu.

SIFIR ATIKTA ÖNCÜ BELEDİYE

Altındağ Belediyesi’nin geri dönüşüm ve sıfır atık konularında öncü olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı konu hakkında şunları kaydetti:

“Belediye olarak yürüttüğümüz ‘Sıfır Atık’ çalışmaları kapsamında kaynağında ayrı toplanan atıklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş lisanslı firmalara veriliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza yaptığımız Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi başvurumuz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce incelenerek onaylandı. Belediyemiz Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı. Sıfır Atık Belgesi, öncelikle sıfır atık konusunda kendi bünyesinde çalışma ekibini oluşturan, yönetmelikte belirtilen değerlendirilebilir atıkların ayrı toplama sistemini kuran, sıfır atık sisteminin kurulması ve işletilmesine ilişkin eğitimlerini tamamlayan, sıfır atık bilgi sistemine kayıt olarak veri girişi sağlayan kurum, kuruluş ve mahalli idarelere veriliyor. Biz bu kriterlerin hepsini tamamladık ve Altındağ’da başarıyla uygulamaya koyduk. Sıfır Atık Belgesi almak için il müdürlüklerine yüzlerce başvuru yapılıyor. Belge, tüm kriterleri yerine getiren, çalışmaları başarıyla gerçekleştirilen kurum, kuruluş ya da belediyelere 5 yıl süre ile veriliyor. Bu kapsamda ilk belgeler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verildi. Belediye olarak ise ilk biz aldık. Bundan sonraki ‘Gümüş’, ‘Altın’ ve ‘Platin’ seviyelerindeki sıfır atık belgesi başvurusu için temel seviyedeki sıfır atık belgesinin alınması ve takip eden 12 aylık sürenin geçmesi gerekiyor. Süreç, oldukça titiz işliyor.”

ANKARA’DA İLK VE TEK

Altındağ Belediyesi’nin bu konuda, Ankara’da bu belgeyi almaya hak kazanan ilk ve tek belediye olduğunu vurgulayan Başkan Balcı “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin tüm yurtta başlatmış olduğu “Sıfır Atık” projesi kapsamında Altındağ’da çok başarılı çalışmalar yaptık. Çünkü geri dönüşümü çok önemsiyoruz ve bu konuda elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Bu nedenle, bu konuda böylesine önemli bir belgeyi alan ilk ve tek belediye olduğumuz için çok mutlu ve gururluyuz” dedi.