Koronavirüsle mücadele tedbirleri nedeniyle evde kalan miniklere Altındağ Belediyesi’nden sürpriz… Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, Altındağ’da ikamet eden 4-6 yaş arası tüm çocuklara boya kalemi ve boyama kitabı hediye edilecek.



Altındağ Belediyesi, Altındağlı minikleri de unutmadı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan miniklere, rengârenk boya kalemleri ve boyama kitabı dağıtımına başlandı. Boya kalemi ve boyama kitabı talep etmek isteyenlerin, Altındağ Belediyesi’nin 0 505 192 25 48 numaralı Whatsapp hattına bilgilerini içeren mesaj atmaları yeterli…



“HER YAŞTAN ALTINDAĞLI İÇİN ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ”



Altındağlı vatandaşların evlerinde kalmalarını çok önemsediklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Altındağlı hemşehrilerimizin evlerinde kalmaları ve sağlıkla kalmaları bizim için çok önemli… Bu nedenle her yaştan Altındağlı vatandaşlarımız, özellikle de çocuklarımız ve gençlerimiz için hem eğitici hem de eğlendirici çözümler üretiyor, bir an önce hayata geçiriyoruz. Çünkü içerisinde bulunduğumuz süreçte, evde kalınması, özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile çocuklarımızın ve 20 yaş altı gençlerimizin dışarıya çıkmaması çok önemli…” dedi.



“SİZ YETER Kİ EVDE KALIN, BİZ KİTABI ULAŞTIRACAĞIZ.”



Başkan Asım Balcı “Boyama kitabı ve boya kalemlerini temin etmek isteyenlerin, Altındağ Belediyesi’nin Whatsapp hattına ad-soyad, telefon ve adres bilgilerini içeren bir mesaj atmaları yeterli… Kitapları ve boyaları kısa sürede kendilerine iletilecek. Onlar yeter ki evde kalsın. Biz kitabı kendilerine ulaştıracağız.” ifadelerini kullandı.