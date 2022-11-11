ALTINDAĞ BELEDİYESİ’NDEN ÇİFTÇİYE MAZOT DESTEĞİ

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Altındağ Belediyesi çiftçinin yanında olmaya devam ediyor. Daha önce çiftçilere verilen tohum ve nohut desteğinden sonra, şimdi de mazot desteği verilecek.

Altındağ Belediyesi’nden çiftçilere büyük destek… Çiftçilere sertifikalı; arpa, buğday, Macar fiği ve nohut tohumu desteğinden sonra, mazot desteği de verilecek. Mazot desteğinden faydalanmak için başvurular başladı. Konu ile ilgili bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, ” Altındağ’da tarım ve hayvancılığı desteklemek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Çiftçilerimiz zarar görmesin, emeklerinin karşılığını alabilsinler diye böyle bir destek vermeyi uygun bulduk. Çiftçilerimize mazot desteği yapacağız.” dedi.

SON BAŞVURU 18 KASIM

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Başvuruların Altındağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yapılacağını belirten Başkan Balcı, son başvuru tarihinin 18 Kasım olduğunu hatırlattı. Başkan Balcı “Başvuru yapmak için çiftçilerimizden traktör ruhsatı, ruhsat sahibinin kimlik fotokopisi, ruhsat sahibinin ÇKS kaydı ve ikametgah belgesi istiyoruz. Bu belgelerle birlikte başvurular İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yapılabilir” ifadelerini kullandı. Başkan Balcı ayrıca “Var olan potansiyelimizi en etkili şekilde kullanmamız ve tarımsal gelirlerimizi katlamamız gerekiyor. Bu nedenle verdiğimiz bu mazot desteği çok gerekli ve de çok önemli… Bu fırsattan faydalanacak tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.