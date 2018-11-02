Altındağ Belediye başkanı Veysel Tiryaki göreve geldiği günden itibaren ortalama on beş günde bir tesis açılışı gerçekleştirerek Altındağlıların güvenlerini boşa çıkartmadı. Yüzlerce tesis yaptığını belirten Tiryaki bunların ihtiyaçtan dolayı yapıldığına değindi.

Altındağ Belediyesi tarafından Doğantepe Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Doğantepe Spor Tesisi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin ev sahipliğinde düzenlenen açılışa, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Doğantepe Mahallesi’ne yapılan spor tesisi çok fonksiyonlu olarak planlandı. 2 adet halı saha, 1 adet basketbol ve voleybol sahasının yer aldığı tesiste, sporcu odası ve soyunma odası da mevcut.

Göreve geldiğinden beri sürekli yeni açılışlar yapan Altındağ Belediyesi’nin tesis sayısı 200’ü buldu…

Veysel Tiryaki, 30-40 yıl önce yapılması gereken tesisleri malesef yapılmadı biz bugün bu tesisleri yapmayı bir görev edindik yapmaya devam edeceğiz. Bilinçli olarak bu tesis yapımlarına devam edeceğiz. Büyüyen çocuklar sağlıklı büyüsün annesi babası toplum ile

problemi olmasın , işi gücü olsun okusun sağlıklı nesiller yetişsin diye yapıyoruz bütün yaptıklarımızı.



Dünyada insan ve para kaynağını etkin ve verimli bir şekilde kullanan kurumların başarıyı yakaladıklarını görmekteyiz. Aynı süreç belediyeler içinde geçerli elbette belediyelerin günübirlik kararlar ile değil, iyi analiz edilmiş verilere dayanarak geleceği öngörerek

ve bu öngörülerin doğrultusunda çalışmalarımızı planlamak, uygulamak , takibini ve değerlendirmesini yapmak gerekmektedir biz , bunları yapıyoruz bizim başarımızın sırrı burada yatmakta Altındağ Belediyesi’nin başarısı buradan gelmektedir.



Sağlıklı Mahalleler Oluşturma Çabasındayız…

Veysel Tiryaki sözlerine ”Altındağlı’nın vergileri ile toplanan paraları sağlıklı kullandığımız için bunları yapabiliyoruz ve son yıllarda her hafta tesis açalım dedik geçen hafta bir tesis açtık Gagauzya’da bizim soydaşlarımızın yaşadığı bir yer sayın cumhurbaşkanımız ve muhterem eşleri gittik orada yaşlılar için bir huzur evi yaptık ve bir gençlik merkezi yaptık ve bir de restorasyon yaptık.” dedi.

Bugün burada iki tesisin daha açılışını gerçekleştireceğiz. Açılışını gerçekleştireceğimiz tesisin birine Gagauzya(Moldova sınırları içerisindeki özerk bölge) adını verdik.

Altındağ’da yapılan her tesis için gecekonduları yıkmak zorunda kalıyoruz çok şükür ki insalarımız bize anlayışlı davranıyorlar artık yardım ediyorlar bize gecekondulardan kurtulmamız lazım.



Bundan beş sene öncesine göre ciddi oranda emniyetin kayıtlarına göre madde kullanımı satımı azalmıştır azalmaya devam ediyor.

Madde bağımlısı olan gençler bizim gençlerimiz bu gençlerimizin tedavisi ile uğraşıyoruz bu Türkiye’nin önündeki en büyük tehlikelerden bir tanesidir. Ankara’nın en tehlikeli bölgelerinden birisiydi buralar hızla değişiyor bu bölgeler bu bölgelerde bulunan metruh binalar hızla yıkılacak yıkılmaya devam ediyor. Eskiden vatandaşlarımız çok karşı çıkmasına rağmen şimdi herkes bize yıkın diyor. Buralar yıkılıp temizlenecek yerlerine modern binalar yapılacak Altındağımız modern bir görünüme sahip olacak.



Sağlık tesisleri, okullar, spor tesisleri, yüzme havuzları, kültür merkezleri yapıldığında avrupanın medeni ülkelerindeki çocuklar hangi şartlarda büyüyorsa burada yaşayan çocuklarda aynı şartlarda olacak. Spor tesisleri yapıyoruz çocuklarımıza spor yaptırmadığımız sürece bu çocukları kumardan, madde bağımlılığından, kötü alışkanlıklardan uzaklaştıramayız.



Sadece insanlar camiye gitsin demekle kimse camiye gitmez camiye gitsede kötülük ortadan kalkmaz insanların Allah’ın yarattığı fıtrata yaratılışa uygun bir yaşam oluşturmamız lazım evlerde sokaklarda o zaman insanlar birbirlerine kötülük yapmaz, insanlar birbirlerine saygılı olur çünkü bugün gelişmiş ülkelerdeki insanlara baktığımızda o insanlar yaratılışa uygun yaşam koşulları oluşturulduğu için daha huzurlu daha mutlular.Buna aykırı olan ülkelerde zenginlik olsa bile intiharlar kötülükler eksik olmaz.



Altındağ’ı yaşanılabilir hala getireceğiz…

Sadece bu sene Altındağ’da otuz adet okul yapılıyor keşke otuz sene yapılsaydı okul yapılacak arazilere keşke gecekondular yapılmasaydı.

Keşke yeşil alanlara gecekondular yapılmasaydı şimdi yeşil alan yapacağız gecekondu yıkmamız lazım okul yapacağız gecekondu yıkmamız lazım bu gecekonduları yıkmak kolay değil insanlar alınteri ile yaptı bu gecekonduları.

Okullara ihtiyacımız var çocuklarımızı okullara gönderemezsek sabahçı öğlenci gönderirsek boş vakitlerinde kötü insanlar çocuklarımızı perişan ediyor büyük kentler adeta bir canavar gibi çocuklarımızı yutmakta bu nedenle çocuklarımıza kütüphaneler yapıyoruz çocuklarımız kitaplar ile tanışsınlar diye herkesin evinde kitaplıklar olsun diye çabalıyoruz.

Gençlerimiz spor salonlarında, yüzme salonlarında , kültür merkezlerinde , tiyatro salonlarında vakit geçirecekler.Sokakları bakımlı parkları bakımlı ağaçları korunan herkesin birbirine saygılı olduğu hürmet ettiği yaşam beldeleri olacak.



Bundan 15 yıl önce göreve geldiğimizde %85’i gecekondu iken imar planları yokken yapılaşmanın olmadığı 20 yıldır insanların kaçtığı bu ilçe birazcık para kazanan ev alacak durumu olan başka ilçelere gidiyordu o şartlarda bana sorsalardı nasıl bir Altındağ bekliyorsunuz benim tahmin ettiğimin yüz katı daha fazla hizmet yapılabildi bunlar kolay olmadı. Sizlerin vergileri ile duaları ile gerçekleştirdik bunları. Altındağ belediyesi bir kuruş borcu olmayan bir belediyedir.



Altındağımıza ülkemize sahip çıkmalıyız bizim gidecek başka bir memleketimiz yok insan gibi yetişecek şehirlere mahallelere ihtiyacımız var. Bugün Altındağ’da 50 bin ülkemizde 3 milyon Suriyeli var bizim için ciddi sıkıntıları var hepsini biliyoruz. Başımıza bir şey gelse

gidecek bir yerimiz yok Türkleri barındıracak bir tane bile ülke yoktur bu dünyada bundan dolayı Allah bizi savaşla, açlıkla , kıtlıkla imtihan etmesin.



Bizi çok park yapıyorlar diye eleştirenler oluyor onlara da sesleniyorum gidin yurt dışındaki parklara bakın onların büyüklüklerine bakın.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan YEĞİN

AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ ORHAN YEĞİN

Biz hükümetimiz ile liderimiz ile iftihar ediyoruz



Türkiye bütün engellemelere rağmen büyüyor bizde bütün engellemelere rağmen Türkiye’yi büyütmek için çabalıyoruz çünkü bizim milletimiz herşeyin en iyisine layık diyen cumhurbaşkanımızla gurur duyuyoruz. Bunun bir yansıması olarak büyüme ve hizmet anlayışının bir yansıması olarak Altındağ’da bu hizmet bayraktarlığını bu hizmet yarışını elinde tutan belediye başkanımıza ve onun ekibine , Onların arkasında sokak sokak , cadde cadde yapılan hizmetleri anlatmak için koşturan kadınlarımıza gençlerimize teşekkür ediyorum.



Yerel seçimlerde demiştik ki ”Üçlü olsun Güçlü olsun” yani yerel yönetimde ilçe yönetimide büyükşehirde hükümette aynı yerden olsun güçlü olsun işte bu gücü burada hissediyoruz. Altındağ’da il millieğitim müdürümüz ile görüştük on civarında anaokulunun ihalesini en kısa zamanda yapacağız. Birçok mahallede birçok belediyede belediyenin işi olmadığı halde merkezi hükümetin işi sorumluluğu yönetiminde olduğu halde Altındağ Belediyesi’nin anaokulları açtığını görüyorsunuz. Altındağ’ın sağlık bakanlığı çerçevesinde sağlık ocağı açtığını görürsünüz. Her bakanlığın halka daha rahat ulaşması için belediyemizle iş birliği yaparak daha hızlı hareket ettiğini görmek ve daha rahat ulaştığını görmek mümkün.



Altındağ Belediyesi bu benim işim değil ben buna bütçe ayıramam benim yapmam gereken başka işler var diyen bir belediye değildir.

Bu mahallenin bu sokağın bu kentin neye ihtiyacı var ise hepsi merkezi hükümetimizin olduğu kadar bizimde sorumluluğumuz altındadır

diyerek hareket eden bir belediyedir. Bu anlayışın bu çabanın bu çalışmanın bu başarının alkışlanması gerekir.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin sözlerine son verirken, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’ye teşekkür ederek başladığı konuşmasında “Altındağ’da bölgemiz ve şehrimiz için çok önemli yatırımlar hayata geçiriliyor. Veysel Bey ve ekibi üstün gayret göstererek ilçemizin standartlarını yükseltiyor. Umuyorum burada tüm çocuklarımız, spor ile iç içe yetişir, büyür” dedi.