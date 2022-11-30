Altındağ Belediye Başkanlığı’ndan 5 adet taşınmaz (arsa) ihaleyle satılacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, İlçemiz sınırları içerisinde; Battalgazi, Ulubey ve Solfasol Mahallerinde bulunan ve aşağıda, mahallesi, ada, parsel numarası belirtilen taşınmazların mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların; 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre açık arttırma suretiyle İhale satışı yapılacak olup; hesaplanan diğer vergi ve harçlar ile tüm giderler peşin olarak tahsil edilecektir.
İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Zübeyde Hanım Mahallesi 657. Sokak üzerinde No: 14’de bulunan
Altındağ Belediye Sarayı Başkanlık Binasında toplanan ENCÜMEN huzurunda yapılacaktır.
Bu ihaleye ait şartname, Altındağ Belediye Sarayı 5. Katta bulunan Emlak ve İstimlak ve Müdürlüğünde görülebilir ve Geçici Teminat bedelleri en geç 13 Aralık saat 16:00’ya kadar yatırılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi14.12.2022 16:00