Altındağ Belediye Başkanlığı’ndan 5 adet taşınmaz (arsa) ihaleyle satılacak

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, İlçemiz sınırları içerisinde; Battalgazi, Ulubey ve Solfasol Mahallerinde bulunan ve aşağıda, mahallesi, ada, parsel numarası belirtilen taşınmazların mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların; 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre açık arttırma suretiyle İhale satışı yapılacak olup; hesaplanan diğer vergi ve harçlar ile tüm giderler peşin olarak tahsil edilecektir.

İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Zübeyde Hanım Mahallesi 657. Sokak üzerinde No: 14’de bulunan

Altındağ Belediye Sarayı Başkanlık Binasında toplanan ENCÜMEN huzurunda yapılacaktır.

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Bu ihaleye ait şartname, Altındağ Belediye Sarayı 5. Katta bulunan Emlak ve İstimlak ve Müdürlüğünde görülebilir ve Geçici Teminat bedelleri en geç 13 Aralık saat 16:00’ya kadar yatırılacaktır.

İhale ve Teklif Açma Tarihi14.12.2022 16:00

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