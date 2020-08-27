Covid-19 gelişmeleri ve makroekonomik verilerin etkisiyle 1,914 – 1,954 dolarlık geniş bir aralıkta hareket eden altının yatırımcıları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın, bu yıl sanal olarak düzenlenen Jackson Hole ekonomik politika sempozyumunda söyleyeceklerini dikkatle izleyecekler.

Kasırga ve tropik fırtına nedeniyle Meksika Körfezi’ndeki petrol kuyularında çalışmaların durmasıyla 46 doların üzerine çıkan Brent petrol bu düzeyde hareket ediyor.

ABD hampetrol stokları, 21 Ağustos’ta sona eren haftada 4 milyon 520 bin varil azaldı. Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) verilerine göre, ABD’nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki stoklar da 646,000 varil azaldı.

API verilerine göre bu dönemde ABD genelinde benzin stokları 6.4 milyon varil birden azalırken, damıtılmış petrol ürünleri stokları 2.26 milyon varil arttı.

Küresel emtia piyasalarında;

– Brent petrol yüzde 0.17 düşüşle 46.61 dolar,

– Batı Teksas yüzde 0.14 düşüşle 43.42 dolar,

– altın yüzde 0.90 düşüşle 1,939.09 dolar,

– gümüş yüzde 0.95 düşüşle 27.21 dolar,

– bakır yüzde 0.98 artışla 6,600.00 dolar,

– platin yüzde 0.60 düşüşle 931.73 dolar,

– paladyum yüzde 0.47 düşüşle 2,180.69 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 459 liraya, çeyrek altın 757 liraya, Cumhuriyet altını da 3,016 liraya yükseldi.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma’dan Murat Akyol, ons altında volatilitenin yüksek olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“ABD’de dayanıklı mal siparişlerinin yüzde 4.3 artması beklenirken yüzde 11.2 gibi güçlü bir artış göstermesi ons altın üzerindeki baskının artmasına neden oldu.

“1903 doların altını gören ons altın sonrasında gelen tepki alımları ile kayıplarını telafi etmeyi ise başardı.

“Bir süredir dikkat çektiğimiz gibi ons altının teknik görünümünü negatif bulmaya devam ediyoruz.

“Alçalan bir üçgen formasyonu oluşturarak hareket eden ons altında kısa vadeli indikatörler mevcut seviyeleri teyit etmeyen bir tablo ortaya koyuyor.

“Dolayısıyla ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın bugün yapacağı açıklamalar altın fiyatlarının seyri açısından da oldukça önemli.

“Açıklamalara verilecek tepki teknik görünümün değişmesini sağlayabilecek yegâne konu başlığı olarak öne çıkıyor.

“Bu noktada, konuşmanın ardından doların zayıflaması altının teknik görünümünün iyileşmesine katkı sağlayabilir.