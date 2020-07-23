Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelerle yükselen petroldeki artış ABD ham petrol stoklarında yakıt talebinin azalmasından dolayı görülen beklenmedik artışa bağlı olarak sınırlı kaldı.

Altın fiyatları da, ABD ile Çin arasında gerilim ve enflasyonu artırması muhtemel olan canlandırma önlemleri nedeniyle dokuz yılın zirvesine yakın hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarında;

– Brent petrol yüzde 0.18 artışla 44.65 dolar,

– Batı Teksas yüzde 0.31 artışla 41.98 dolar,

– altın yüzde 0.15 artışla 1,874.46 dolar,

– gümüş yüzde 0.93 düşüşle 22.79 dolar,

– bakır yüzde 1.31 düşüşle 6,477.00 dolar,

– platin yüzde 0.88 düşüşle 918.54 dolar,

– paladyum yüzde 0.16 artışla 2,157.73 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 412 liraya, çeyrek altın 678 liraya, Cumhuriyet altını da 2,699 liraya yükseldi.

Ahlatcı Yatırım’ın analizinde, haftanın ikinci işlem gününde AB kurtarma fonu üzerine bir anlaşmaya ulaşılmasının ve OPEC+ haberlerinin piyasalardaki iyimserliği desteklerken, ekonomik toparlanmaya ilişkin beklentilerin artması ile Brent petrolün 44 dolar üzerinde yukarı yönlü hareketini sürdürdüğüne işaret edildi ve şöyle denildi:

“Haftanın üçüncü işlem gününde ise ABD hampetrol stoklarındaki beklenmedik 4.9 milyon varil artış, arz bolluğu endişelerini gündemde tutmaya devam ederken, gün içinde Brent petrolün dört aylık zirve seviyesinden gerilediği takip edildi. Teknik olarak incelediğimizde, Brent petrolün 44 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi.

“Haftanın ikinci işlem gününde, dolar endeksinde gözlenen gerileme ile ABD ve Avrupa Birliği’nden ek teşvik paketlerine dair beklentilerin ons altına sağladığı destek sonucu yükselişlerin devam ettiği gözlenmişti.

“Haftanın üçüncü işlem gününde ise dolar endeksinde zayıf görünüm devam ederken, küresel ekonomiyi koronavirüsün yıkıcı etkilerinden kurtarmak için daha fazla teşvik uygulamasına gidileceği beklentileri ons altına destek olduğu izlendi.

“Gün içinde takip edilen pandemi gelişmeleri sonrasında güvenli varlık olarak talep gören altının 1,860 dolar seviyesi üzerinde seyrine devam ettiği takip edildi.

“Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1,870 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi.”