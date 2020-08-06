Güvenli liman talebiyle hızla yükselen altın fiyatları spot piyasada 2,055 dolarlık yeni rekor düzeye yakın tutunurken, iç piyasada, dolardaki artışın da etkisiye Cumhuriyet altını 3,117 liraya, gram altın 465 liraya, çeyrek altın da 784 liraya, gümüşün gram fiyatı da 6.30 liraya kadar yükseldi.

“Ons altın güçlü görünümünü sürdürüyor” başlıklı Ünlü&Co/DAHA analizinde, “1,985 dolar direncini kırdıktan sonra yukarı yönlü hareketi belirgin şekilde güç kazanan altının ons fiyatı yeni güne 2,040 doların üzerinde başlıyor. Altının yılın başından bu yana değer kazanımı yüzde 35’e yaklaşmış durumda. Aynı dönemde çok daha güçlü bir performans sergileyen gümüş ise yaklaşık yüzde 50 değer kazanmış durumda. Sık sık dile getirdiğimiz gibi korona virüs endişe kaynağı olarak kalmaya devam etikçe değerli metallerin iyimserliğini koruyacağını düşünüyoruz.”

ABD hampetrol stoklarının, 31 Temmuz’da sona eren haftada 8 milyon 587 bin varil birden azalmasıyla yönü yukarı dönerek 46 doları aşan petrol fiyatları da bu düzeylerde hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarında;

– Brent petrol yüzde 0.44 artışla 45.53 dolar,

– Batı Teksas yüzde 0.31 artışla 42.43 dolar,

– altın yüzde 0.42 artışla 2,047.10 dolar,

– gümüş yüzde 2.47 artışla 27.62 dolar,

– bakır yüzde 0.56 artışla 6,486.00 dolar,

– platin yüzde 0.82 artışla 979.90 dolar,

– paladyum yüzde 0.09 artışla 2,190.52 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 465 liraya, çeyrek altın 784 liraya, Cumhuriyet altını da 3,117 liraya yükseldi.