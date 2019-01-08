Oscar’ın habercisi kabul edilen Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu.
“Roma”, en iyi yönetmen ve en iyi yabancı film dallarında ödül aldı.
Merak edip bir grup arkadaşla izledim filmi.
İşte onların yorumları:
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“Bu filme Altın Küre değil Teneke Tepsi verilmeliydi. Alüminyum Folyo Sürahi de verilebilir pekala.”
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“Filmin başında dakikalarca süren avlu yıkama sahnesi ‘Allah’ını seven durmayıp kaçsın’ mesajıymış ama anlayamamışım. Sonuna kadar izledim filmi. Bazen kaderinden kaçamıyorsun.”
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“Ağır depresyona girmek isteyenler için biçilmiş kaftan. Hararetle tavsiye ederim.”
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“Yeni bir aşka yelken açıp eşini ve çocuklarını terk eden adam… Aşk sandığı ilişkide derin hayal kırıklığına uğrayan hizmetçi kızcağız… Yahu biz böyle belki elli tane Yeşilçam filmi izlemedik mi?”
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“Filmin yönetmeni Meksikalıymış. Film de Meksika’da geçiyor. Meksikalıların niye ABD’ye kaçmak için can attıklarını şimdi anladım işte.”
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“Bizim sinema eleştirmenleri filmi, ‘Başyapıt’, ‘Olağanüstü’, ‘Şaheser’, ‘Harika’, ‘Muhteşem’ sözcükleriyle tanımlamışlardı. O yorumları yazmadan önce ne içtiklerini lütfen bana da söylesinler.”
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“Bu film sinemanın her zaman sanat değil bazen işkenceye dönüşebileceğini kanıtlamak için çekilmiş sanki.”
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“Veteriner hekimliği bırakıp film yönetmenliğine mi başlasam acaba? Seneye Altın Küre’yi garanti alırmışım gibi geliyor bana.”