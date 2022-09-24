ALTIN KOZA’DAN DOĞAYA SAYGI DURUŞU

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Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali bu sene, sürdürülebilirlik temasıyla iklim krizi ve doğaya dikkat çekti.

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, bu senenin teması olarak belirlenen sürdürülebilirlik başlığıyla iklim krizine ve doğaya, festival süresince gerçekleştirilen özel seçkiler, etkinlikler ve iş birlikleriyle dikkat çekti.

Festivalde bu yıl ekolojik sorunlarının ele alındığı özel bir belgesel seçkisi hazırlandı. ‘’Ormanların Kurtarıcısı, Buz Devri Parkı, Bölge, Hassas Mevzu ve Dünyanın Bütün Nefesleri’’ adlı belgeseller “Sürdürüle-mez” başlığı altında özel bir bölümle seyircilerin beğenisine sunuldu.

Festival süresince hazırlanan basılı materyaller ile ilgili de çalışma yapan Altın Koza yönetimi festivalde kullanılan basılı materyalleri yüzde yüz geri dönüştürülebilir malzemelerden üreterek iklim krizine karşı dikkat çekti.

Festivalin ulaşım sponsorlarından TEMSA ile de bu tema kapsamında bir iş birliğine imza atarak örnek oldu. Altın Koza, yaptığı bu iş birliğiyle, festival konuklarının şehir içi ulaşımında kullanılmak üzere elektrikli araçlar tahsis etti.

Festival, tüm bu projelerin yanı sıra bu sene çocuklar için başlattığı ‘’Her Çocuk Bir Fidan’’ temasıyla oluşturulan ‘’Altın Koza Hatıra Ormanı’’ ile de doğaya saygı duruşunu gösterdi. Çocuk etkinliklerine ve film gösterimlerine katılım sağlayan her çocuk için Adana Sarıçam’da toplamda iki bin adet fidan dikildi. Altın Koza ve TEMSA iş birliğiyle tahsis edilen elektrikli araçlarla fidan dikimine giden çocuklar, ‘’Geleceğimizi Yeşertiyoruz’’ mottosuyla doğaya saygı duruşunda bulundular.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Altın Koza Film Festivali’nin katkılarıyla Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen, Adana Sarıçam’da bulunan ve geçtiğimiz yıl yangın sebebiyle kaybettiğimiz ormanlık alanda yapılan fidan dikimiyle yeniden ağaçlandırılan alana ‘’Altın Koza Hatıra Ormanı’’ adı verildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakımevi’nin minik öğrencileri tarafından gerçekleştirilen fidan dikim gününe elli öğrenci ve öğretmenlerinin yanı sıra, Altın Koza A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin Orhan, Festival Yürütme Kurulu Üyesi Güven Kıraç ve Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mahmut Göğebakan da katıldı.