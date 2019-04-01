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1 Nisan 2019
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Manisa Büyükşehir Belediyespor'un altın kızı Ayşe Begüm Onbaşı, Portekiz'in Cantanhe kentinde düzenlenen Aerobik Jimnastik Dünya Kupası'nda'Büyükler Tek Kadınlar Kategorisi'nde 20 bin 700 puan alarak birinci oldu.
Manisa Büyükşehir Belediyespor'un altın kızı Ayşe Begüm Onbaşı, Portekiz'in Cantanhe kentinde düzenlenen Aerobik Jimnastik Dünya Kupası'nda 'Büyükler Tek Kadınlar Kategorisi'nde 20 bin 700 puan alarak birinci oldu.
Spor Gündemi ve Haberleri

‘Altın kız’ yine Manisalıları gururlandırdı

Editör Editör

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Manisa Büyükşehir Belediyespor’un altın kızı Ayşe Begüm Onbaşı, Portekiz’in Cantanhe kentinde düzenlenen Aerobik Jimnastik Dünya Kupası’nda ‘Büyükler Tek Kadınlar Kategorisi’nde 20 bin 700 puan alarak birinci oldu.

İlk kez yarıştığı büyükler kategorisinde Dünya Kupası birincisi olan Onbaşı yine Manisalıların göğsünü kabarttı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, “Şampiyon sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı, Portekiz’de düzenlenen Aerobik Jimnastik Dünya Kupası’nda Büyükler Tek Kadınlar Kategorisi’nde ilk kez yarıştı. Dünya kupası birincisi olarak bir kez daha gururumuz oldu. Başarılı sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı ile bu başarıda büyük emekleri olan Milli Takım Antrenörü Mehmet Ali Ekin ve kulüp antrenörümüz Yasin Talay’ı kutluyoruz. Spora ve sporcuya büyük destek veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün de bu başarılarda payı çok büyük” diye konuştu.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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