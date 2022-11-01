Altın Karınca’dan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne iki ödül

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BALIKESİR, (DHA) – BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘Altın Karınca Ödül Töreni’ne katıldı. Yılmaz törende ‘Yerel Kalkınma Kategorisi’nde ‘İda Madra Jeoparkı’ projesiyle ‘Yönetişim ve Katılımcılık Kategorisi’nde ise ‘Ne10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi’ ile 2 ödüle layık görüldü.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sürdürülebilir şehir yaşamına katkıda bulunmak üzere; iyi uygulama örneklerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Marmara Belediyeler Birliği tarafından İstanbul’da düzenlenen ‘Altın Karınca Ödül Töreni’ne katıldı.

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Törende, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ‘Yerel Kalkınma Kategorisi’nde ‘İda Madra Jeoparkı’ projesiyle ‘Yönetişim ve Katılımcılık Kategorisi’nde ise ‘Ne10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi’ ile 2 ödüle layık görüldü. Ödülleri, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın’ın elinden alan Yılmaz, sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

‘SİYASET ÜSTÜ BİR YAKLAŞIM’

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak iki ödüle layık görüldüklerini belirten Yılmaz, “İda Madra Jeoparkı projesi Balıkesir’e çok değer katacak. UNESCO tarafından onaylanan uluslararası bir park alanı ilan edilecek. Balıkesir tarihten bu yana kaplıcaları, yeryüzü şekilleri ve her türlü özellikleriyle batıda dünyanın tanıması gereken en güzel yerlerden bir tanesi. Biz, burayı jeopark alanı ilan ederek Balıkesir ile birlikte içine aldığı diğer il ve ilçe belediyeleri ile Balıkesir’imizin 20 ilçe belediyesi ile siyaset üstü bir yaklaşımla birlikte hareket ediyoruz. Dünyada böyle yerleri görmek için gezen 5 milyona yakın turist var. Biz de bu kitleyi bölgemize çekeceğiz. UNESCO marka değerini alıp, yolumuza öyle devam etmek istiyoruz. Diğer ödülümüzü de NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi’miz ile aldık. Burada proje ekiplerimiz şehirdeki her şeyin katılımcı belediyecilik esaslarına uygun olarak yapılmasını sağlıyor. Projelerimizde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.