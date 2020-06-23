Son söyleyeceği mi en baştan söyleyeyim kağıt paralar ekonomi tarihinde görülmüş en büyük sahtekarlık üzerine bina edilmiştir.

Paranın icadı farklı mal ve hizmet üreten ve ama ürettiklerinden farklı mal ve hizmetleri de tüketen insanlar arasında değiş-tokuş yada takas işlemlerinin kolaylaştırılması amacını taşımaktaydı.

Bu değiş-tokuş yada takas işleminde kullanılacak nesnenin “üretilmiş” ve “standart” olması takas işlemlerinin adaletli olması ve kolayca gerçekleşebilmesi açısından doğal olarak çok önemliydi.

Her ne kadar üretilmiş olmasa da deniz kabukları ve benzeri nadir bulunan emtialar ekonomik faaliyetler daha çok iptidai seviyedeyken takas amacı ile kullanılmışlardı sonra yetersiz bulunarak kullanımdan kalktı.

Bakır, gümüş ve altın gibi doğada hazır vaziyette bulunmayan yada çok nadir olarak bulunabilen kıymetli madenler insanlar tarafından işlenerek gramaj ve ayar açısından belli bir standarta kavuşturulmuş ve bu belli standarttaki değerli metallere para adı verilmiştir.

Tarihte parayı ilk icat edip kullananların Lidya’lılar olduğunu ve ilk paranın Anadolu topraklarında üretilip kullanıldığını biliyoruz.

Altın ve gümüş gibi nadir metaller üretimi için çok büyük ölçüde insan emeği, enerji ve yatırım gerektiren nesnelerdir. Bu yüzden de kıymetlidirler, demir gibi zaman içinde okside olup yok olmazlar, çok dayanıklıdırlar. Paranın bu kıymetli madenlerden basılmış olmasının birinci nedeni bu fiziki özellikleri ve çok nadir bulunmalarıdır.

Kimse dereden çakıl taşı toplar gibi çok az emek, zaman, enerji harcayarak ve nerede ise sıfır yatırım ile altın elde edemez. Altın ve gümüş gibi kıymetli madenler bu fiziki özellikleri yüzünden de emek, zaman, enerji ve yatırım yapılarak üretilen diğer mal ve hizmetlerin takası için çok ama çok uygundur.

Kıymetli madenlerden yapılan paralar bu kadar uygunken; peki ne oldu, nasıl oldu da kağıt paralar ortaya çıktı!

Kıymetli madenlerden basılmış paralarını sürekli yanlarında taşımanın zahmet ve riskinden kurtulmak isteyen tüccarlar paralarını güvenilir kişilere emanet olarak bırakıyorlar ve karşılığında yazılı bir senet alıyorlardı. Zaman içinde bu senetler arkalarına devir kayıtları ve mühürleri konularak, yani bir anlamda ciro edilerek, başkalarına devredilir oldular. Böylece malı alan kişi bunun karşılığında satıcıya bu emanet senedini devrettiğinde para el değiştirmiş oluyordu.

Avrupa da Bugün banknot olarak bildiğimiz terim ilk kez İtalyanlar tarafından ondördüncü yüzyılda “Nota di Banco” olarak kullanılmaya başlandı. İtalyan bankaları kendilerine emanet edilen paralar karşılığında banknot düzenler oldular ve bu banknotlar elden ele dolaşarak, altın ve gümüş gibi kıymetli madenler kullanılarak basılan para işlevi görmeye başladı.

Özellikle büyük miktardaki altının yada gümüşün taşınması hem çok güvenli değildi ve hem de fiziki olarak zordu. Bu sorunu çözen banka olarak adlandırılan güvenli merkezlere emanet edilen altın karşılığı alınan belgeler, yani banknotlar zaman içinde alış verişte yoğun olarak kullanılmaya başlandı.

Burada bazı bankerler yada sarraflar kendilerine emanet edilen altının aynı anda alınmadığını görerek karşılığında altın olmayan banknotlarda üretmeye başladılar. Bu elbette açık bir sahtekarlıktı fakat işledi, daha da enteresan olan bu metod sonradan devletler tarafından da benimsendi ve kural haline geldi. Bugün basılan banknotların değerli bir maden cinsinden hiç bir şekilde en ufak bir karşılığı yoktur.

Ayrıca bankerler biliyorlardı ki belli bir anda, eğer normal şartlar sürüp gidiyorsa, kendilerine emanet edilen altının, ancak belli bir oranı o gün veya o ay geri isteniyordu. Örneğin aylık olarak emanetteki altının diyelim 5’te biri geri isteniyorsa, bu durumda emanetteki altının 5’te 4’ünü rahatlıkla başkalarına ödünç verebilir ve karşılığında da faiz alabilirlerdi. Bankerler bu karlı fırsatı elbette kaçırmadılar ve bu işe giriştiler, sonuçta da çok büyük servetler kazandılar.

Lakin kağıt paralara baktığımızda paranın nadir bulunma özelliğine sahip olmadığını açıkça görebiliyoruz, sadece bir senet gibi itibari değere haiz olan bu kağıt paralar sıksık parasal krizlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır.

Bugün ise değiş tokuşu son derecede kolaylaştıran ve modern teknolojiyi kullanan yeni bir çözüm yolu ortaya çıktı “kripto paralar”. Kripto para da aynı altın yada gümüş gibi gibi elde edilmesi için zaman, enerji, emek harcanması ve yatırım yapılması gereken bir para biçimidir.

Yakın gelecekte tüm dünya büyük bir olasılıkla da tek bir merkezi otorite tarafından kuralları konan ve denetlenen tek bir kripto para birimini kullanmaya başlayacaktır. Kağıt paralar gibi elde edilmesi için emek, zaman, enerji harcanmasına ve yatırım yapılmasına gerek olmayan kağıt paralar ise tedavülden kalkacaktır.

Bu şekilde küresel ticaret çok daha kolaylaşacak, para birimleri üzerinden yapılan gereksiz formaliteler ortadan kalkacak, üretici güçlerin hakları daha iyi korunacak ve çok daha istikrarlı bir para piyasası oluşacaktır.