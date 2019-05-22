Altın fiyatları iki haftanın en düşüğünde

Altın fiyatları, Fed’in faizleri düşürmeyeceği öngörüleri üzerine doların güçlenmesi ile yatırımcıların güvenli liman arayışından uzaklaşmalarıyla iki haftanın en düşük düzeyine geriledi.

ABD’de St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Çin ile ticari gerilimin ABD ekonomisine gerçek bir zarar verebilmesi çin uzun bir süre devam etmesi gerektiğini söyledi. Bullard, Frankfurt’ta yaptığı konuşmada, “Çin ile ticari gerilimin ABD gibi büyük ve çeşitlendirilmiş bir ekonomiye etkisinin ekonominin büyüklüğü ile karşılaştırıldığında göreceli olarak küçük kalacağını düşünüyorum. Çin ile ticari gerilimin ABD’ye gerçek bir hasar vermesi için bir süre devam etmesi gerekir” dedi. ABD ile Çin arasında ticari çatışmanın ABD dışında daha fazla dikkat çektiğini belirten Bullard, buna neden olarak iki ülke arasındaki çatışmanın ticaret modellerini bozabilecek ve ABD dışındaki yatırımları yavaşlatabilecek olmasını gösterdi.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.45 düşüşle 14.38 dolardan,

– altın, yüzde 0.43 düşüşle 1,271.8 dolardan,

– bakır, yüzde 0.68 düşüşle 2.7075 dolardan,

– platin, yüzde 0.04 artışla 814.5 dolardan ve

– paladyum da yüzde 0.39 düşüşle 1,322.4 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 247 liraya, çeyrek altın 405 liraya, Cumhuriyet altını da 1,675 liraya yükseldi.

Petrol fiyatları, ABD ve İran arasındaki gerginlikler ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıntılarına devam edeceği işaretleriyle yükselirken, ABD ve Çin arasında devam eden ticaret gerginliklerinin küresel ekonomik yavaşlamaya sebep olacağı endişeleri artışı baskıladı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.31 artışla 72.19 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.05 düşüşle 63.07 dolardan işlem görüyor.

