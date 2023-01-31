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Millet İttifakı’nı oluşturan liderler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu dün Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni kamuoyuyla paylaşmak üzere Ankara’da bir araya geldi.

ALİ BARAN FAYIK

“Yarının Türkiyesi İçin” Ato Congresiumda bir araya gelen Millet İttifakının 6 siyasi Partisi ” ortak politiklar mutabakatını açıkladı. Hınca hınç dolan salona ilk başta belediye başkanları ve daha sonrasında ise altı siyasi partinin liderleri birlikte giriş yaptı.

Seçime 4 ay gibi kısa bir süre kalması sebebiyle siyasi partiler tempolarını arttırmya başladı. Gündemde olan ve konuşulan Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı kim olacağı konuşulurken, Millet ittifakı “Yarının Türkiyesi İçin” ortak mutabakat metnini açıkladı

Adalet sisteminden, kamu yönetimine; ekonomiden sektörel politikalara; eğitim ve sosyal politikalardan dış politikaya 240 sayfadan oluşan metinin ön sözünde “Temel hedefimiz, Türkiye’yi herkesin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdüğü ve sosyal refah standartlarına ulaştığı, kadınların, çocukların, gençlerin ve tüm vatandaşların geleceğe umutla baktığı, toplumsal barış ve huzurun tesis edildiği mutlu bir ülke haline getirmektir” denildi.

İlk sözü alan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, “Ülkemiz; 200 yıllık modernleşme,150 yıllık anayasa, 100 yıllık cumhuriyet,

77 yıllık çok partili demokrasi hayatımızın, en buhranlı dönemlerinden birinden geçiyor.

millet ittifakı’nı meydana getiren altı siyasi partinin mutfaklarında hazırlanan, altı liderin üzerinde mutabakata vardığı, devlet yönetiminde ve ekonomide, yaşanan kriz ortamından ülkemizi çekip çıkaracak, somut hedefleri, reformları, politikaları ve projeleri içeren, ortak politikalar mutabakat metnini, bugün milletimizle paylaşıyoruz ” dedi.

Altılı Masa’nın ortak cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesinin ve seçimlerden sonra uygulanacak hükûmet programının ana omurgasını oluşturacak “Ortak Politikalar Mutabakat Metni”nde öne çıkan maddeler şöyle oldu:

* Etkin ve katılımcı bir yasama, istikrarlı, şeffaf ve hesap verebilir bir yürütme, bağımsız ve tarafsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem için Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçeceğiz.

* Kanunlar üzerinde tanınan veto yetkisini kaldırarak Cumhurbaşkanına sadece “geri gönderme yetkisi” tanıyacağız. Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisine son vereceğiz.

* Seçim barajını %3’e düşüreceğiz.

* Türkiye Varlık Fonu’nu kapatacağız.

* TBMM’de “Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu” kuracağız. Yolsuzluktan elde edilen ve yurt dışına kaçırılan gelirleri ülkemize geri getirecek, bu çerçevede “Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi”ni kuracağız.

* Enflasyonu iki yıl içinde düşük tek haneye kalıcı bir biçimde indireceğiz. Türk lirasına yeniden itibar ve istikrar kazandıracağız.

* Merkez Bankası bağımsızlığına müdahaleye ve yetki-sorumluluk çatışmasına yol açan, hiçbir işlevselliği bulunmayan Fiyat İstikrarı Komitesi’ni kaldıracağız.

* Silikon Vadisi gibi küresel ölçekte başarılı girişimcilik ekosistemlerinin bulunduğu yerlere Özel Temsilci/Büyükelçi atayacağız.

* Tarım ve Orman Bakanlığı’nı “Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı” olarak yeniden yapılandıracağız.

* Sakarya Tank Palet Fabrikasının tahsis işlemlerini hukuki mevzuat çerçevesinde iptal edeceğiz.

* Kalıcı yaz saati uygulamasına son vereceğiz.

* Kanal İstanbul projesini göreve başladığımız gün iptal edecek, bugüne kadar yapılan iş ve işlemleri hukuki, ekonomik, ekolojik ve teknik olarak incelemeye alacağız.

* İhracatçıların döviz gelirlerinin %40’nı TCMB’ye satma zorunluluğunu kaldıracağız.

* Yeşil dönüşümü destekleyecek müstakil ve uzmanlaşmış bir finansman kuruluşu olarak İklim Bankası kuracağız.

* Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kuracağız.

* Eğitim kurum ve süreçlerini cinsiyet, etnik köken, din, dil, yerleşim yeri, sağlık durumu, sosyo-ekonomik koşulları ayırt etmeden, fırsat eşitliği ve adaletini ve herkesin nitelikli eğitim hakkını garanti altına alan kapsayıcı bir anlayışla düzenleyeceğiz.

* GATA ve diğer askeri hastaneleri yeniden açacağız.

* Gençlere pasaportu ücretsiz verecek, yurtdışına çıkışta harç almayacağız.

* Millî Savunma Bakanlığı teşkilat yapısını gözden geçirecek, Kuvvet Komutanlıklarını tekrar Genel Kurmay Başkanlığı’na bağlayacağız.

* Tüm terör örgütleri ve terörizmle mücadeleyi tüm güç unsurlarımızı kullanarak kesintisiz sürdüreceğiz.

* Düzensiz göçün kaynağı olan ülkelerle Geri Kabul Anlaşmaları yapacağız. Türkiye’ye bir “tampon ülke” muamelesi yapılmasına izin vermeyeceğiz.

* Gayrimenkul, devlet borçlanma senedi, yatırım fonu satın alınması ya da döviz cinsi mevduat ya da bireysel emeklilik hesabı açılması karşılığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesi uygulamasına son vereceğiz.

* Geçici Koruma Altındaki Suriyeli’lerin güvenli ve iç hukukumuz ile uluslararası hukuka uygun biçimde mümkün olan en kısa sürede ülkelerine geri dönmelerini sağlayacağız.

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