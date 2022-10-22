Altekma – Hekimoğlu Global Connect Travel Bvi: 3-0

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İZMİR, (DHA)

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Pınar Elma

ALTEKMA: Saar, Emin, Muzaffer, Tatarov, Gazi, Bezerra, Mehmet, Hüseyin

HEKİMOĞLU GLOBAL CONNECT TRAVEL BVİ: Cansın, Gunter, Taha, Nalobin, Gökhan, Enaboifo, Umut, Metin, Uğur, Sercan, Kadir, Esat

SETLER: 25-21, 25-20, 25-20

SÜRE: 85 dakika (28, 29, 28)

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AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 5’inci hafta mücadelesinde Altekma, evinde Hekimoğlu Global Connect Travel Bvi’yi 3-0 mağlup etti. Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakanın setleri 25-21, 25-20 ve 25-20’lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Altekma 7 puana ulaşırken, konuk ekip 6 puanda kaldı.