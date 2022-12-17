Altekma – Fenerbahçe HDI Sigorta: 0-3

- Reklam -

İZMİR, (DHA)

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Sadettin Deneri, Necmi Avcı

ALTEKMA: Ertuğrul Gazi, Bezerra, Altay, Emin, Muzaffer, Tatarov, Mehmet, Hüseyin, Selman

FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Louati, Vahit Emre, Kaan, Peric, Ahmet, Lakrani, Hasan Yeşilbudak, Burak, Arda, Oğuzhan

SETLER: 21-25, 19-25, 20-25

SÜRE: 76 dakika (26, 25, 25)

Axa Sigorta Efeler Ligi’nde ilk yarının son maçında Fenerbahçe HDI Sigorta deplasmanda düşme hattında yer alan Altekma’yı 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakanın setleri 21-25, 19-25 ve 20-25’lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Fenerbahçe devre arasına 25 puanla girerken, Altekma 8 puanda kaldı.

FOTOĞRAFLI