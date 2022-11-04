Altekma evinde, Arkas Spor deplasmanda

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İZMİR, (DHA)

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden İzmir temsilcileri yarın zorlu müsabakalara çıkacak. Oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 yenilgi alıp 7 puanla 11’inci sırada yer bulan Altekma, yarın evinde 8 puanla 8’inci sıradaki Hatay Büyükşehir Belediyespor’la karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.

Son 2 maçında Halkbank (D) ve Ziraat Bankası’na mağlup olarak 5’inci sıraya gerileyen 11 puanlı Arkas Spor ise deplasmanda bir basamak altında yer alan 9 puanlı Fenerbahçe HDI Sigorta ile kozlarını paylaşacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda saat 13.00’te başlayacak müsabakayı TRT Spor Yıldız yayınlayacak.



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