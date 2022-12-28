Altekma, Divis’i açıkladı

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İZMİR, (DHA)

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde ilk yarıyı düşme hattında bitiren Altekma, Slovak asıllı Rus smaçör Lukas Divis ile anlaştığını resmen duyurdu. Geçen sezon Cizre Belediyespor ve Galatasaray HDI Sigorta formalarını giyen 36 yaşındaki oyuncu ligin ikinci yarısında İzmir ekibinin başarısı için ter dökecek. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 2.01 metre boyundaki tecrübeli smaçör 3.48 metre smaç yüksekliğine sahip.

Rusya’da Zenit St.Petersburg, Lokomotiv Novosibirsk, Dynamo Lo, Polonya’da Jastrzebski Wegiel, Almanya’da VfB Friedrichshafen takımlarında forma giyen Divis, tecrübesiyle Altekma’nın üst sıralara tırmanması için mücadele edecek. Lokomotiv Novosibirsk ile 2012-2013, VfB Friedrischafen ile 2007-2008 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Divis, Rusya Ligi, Rusya Kupası ve Almanya Ligi şampiyonlukları da bulunuyor.

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(FOTOĞRAFLI)