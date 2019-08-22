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Spor Gündemi ve Haberleri

Altay’dan ‘haciz’ açıklaması

Editör
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TFF 1’inci Lig’de sezona evinde Ümraniyespor mağlubiyetiyle başlayan Altay, kulüpten alacağı kesinleşen bir medikal firmasının Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’ne gönderdiği hacizle ilgili açıklama yaptı.

Yönetimin borçlar listesinde yer almayıp, eski yöneticilerden Erdoğan Alançay’ın firması tarafından gönderildiğini açıkladığı haciz girişiminde firma avukatı, kulübün 1966-67 ve 1979-80 sezonlarında kazandığı tarihi Türkiye Kupalarını haczetmeye çalıştı. Uzun tartışmalar sonrası ödemeyi yapan siyah-beyazlılar, kupaları hacizden kurtardı. Firma avukatının kupaları almaya çalışmasına tepki gösteren Altay yönetimi, Erdoğan Alançay’ın kulüp üyeliğinin sonlandırılacağını, bundan böyle bu tarz haciz girişimlerinin camiayla paylaşılacağını duyurdu. Kupaları haczetme tavrına öfke kusan siyah-beyazlılar, “İçimizdeki İrlandalı” başlığıyla şu açıklamayı yaptı:

“Bilindiği üzere 3. Lig’de amatör kümeye düşmeme mücadelesi veren kulübümüz, yönetim kurulu, futbolcularımız, teknik heyetimiz, çalışanlarımız, taraftarlarımız ve genel kurul üyelerimizle birlikte tek yumruk olarak, tırnaklarımızla kazıyarak, ağır bedeller ödeyip büyük kavgalar vererek önce amatöre gidişe mani olmuş, ardından ise bir destan yazarak 3. Lig’den 2. Lig’e ve ara vermeden 2. Lig’den 1. Lig’e yükselmiştir.

Tek amacımız ise asıl yerimiz olan Süper Lig’e geri dönebilmektir. Bu süre zarfında canımızı acıtsa da ses çıkarmadığımız eski yönetici temliklerinin ödemeleri, zamanında kulübümüze verilmiş olan mutfak malzemesi ve benzer sarf malzemelerinin cari hesaba yazdırılarak bir müddet sonra cari hesapların tahsili için açılan icra takipleri ve benzeri birçok sorun ile mücadele etmekteyiz. Bugüne dek bu ve benzer konularda hiç açıklama yapmadık ancak bugün eski bir yönetici ve genel kurul üyemiz olan bir şahsın büyük Altay’ı görece madden, büyük ölçüde ise manevi olarak ayaklar altına almaya çalışması bardağı taşıran damla olmuştur.

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Bu eski yönetici ve genel kurul üyesi olan şahıs, geçmiş yıllarda sahibi olduğu medikal ürünler firması üzerinden kulübümüze fatura karşılığı mal verdiğini iddia ederek amatöre düşmeme mücadelesi içinde olduğumuz dönemlerde kulübümüze icra takibi başlatmıştı. Bu süreç içerisinde göreve gelen yönetim kurulumuzun, kulüp eski başkanlarımızdan Cihangir Marmara döneminden devralınan borçlar listesinde yer almayan ve Başkan Özgür Ekmekçioğlu dönemiyle de ilgisi olmayan dosyanın icra takibine yaptığı itiraza rağmen, alacaklı avukatı borcun kesinleştiği bilgisiyle bugün saat 11.00’de kulübümüze gelmiştir.

Alacaklı eski yönetici ve genel kurul üyesi olan şahsın vekil avukatı çözüm üretme çabası için masaya oturma teklifimizi kulüp yetkililerini dinlemeden peşinen reddederek derhal paranın ödenmesini talep etti. Bu esnada antrenmandan soyunma odasına geçen profesyonel futbol takımımız futbolcularının duşa girdiği sırada kadın avukat içeride sporcularımızın çıplak olduğunu söylememize rağmen soyunma odasında mal tespiti yapacağını belirterek içeriye girmeye çalıştı.

Sonrasında Başkan Özgür Ekmekçioğlu nezdinde, Sportif Direktör Özden Töraydın, Genel Müdür Atakan Atalay ve yönetici Hilmi Bozok’un tüm çözüm önerilerine rağmen avukat meblağın derhal ödenmesi ısrarını sürdürdü. Bu sırada kulübümüz borcu kapatma çabası göstermesine rağmen avukat, ‘Bana Türkiye Kupaları lazım. Müvekkilimiz talimat verdi. Altay’ın Türkiye Kupalarını alacağım ve satışa çıkaracağım’ dedi.

Söz konusu diyaloglar yaşanırken, yönetim kurulu üyelerimizden Avukat Çağatay Akar kulübe gelerek hukuki süreci yönetmeye başladı. Kulübümüz o sırada nakdi ve kıymetli evrak ile ödemeyi tamamlamış iken, alacaklı avukatı art niyetli bir tavırla tekrar, ‘Bana gelen talimat gereği kupa odasını açın. Evrakların vadesi gelene kadar Altay’ın benim için hiçbir değer ifade etmeyen kupalarına haciz uygulayacağım’ diyerek uzlaşmayı reddetti. Öncelikle, kupalarımıza talimatla haciz yapma girişimi tarafımızca önlenmiş olup, bundan böyle buna benzer girişimler camiamıza duyurulacaktır. Bugün söz konusu talimatları veren ve icra takibi yapan genel kurul üyemiz Erdoğan Alançay’ın kulübümüz genel kurul üyeliğinin sonlandırılacağını ve Altay’la ilişiğinin hiçbir platformda kalmayacağını bildiririz.”

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