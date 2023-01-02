Altay’da Zeki üzüntüsü

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Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Altay’da orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım’ın tekrar sakatlanması keyifleri kaçırdı. Tecrübeli futbolcunun yapılan kontrollerinde adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Zeki’nin bugün başlayan Antalya kampında bireysel olarak çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.

Ligde 17’nci haftadaki Denizlispor deplasmanında sakatlanan Zeki, 18’inci haftayı bay geçiren siyah-beyazlı takımın 19’uncu haftada Tuzlaspor’a konuk olduğu maçta ilk 11’de sahaya çıktı. Deneyimli oyuncu 43’üncü dakikada sakatlığının nüksetmesi nedeniyle oyundan alındı. Zeki’nin ikinci yarının ilk haftasındaki Samsunspor deplasmanına yetişmesi zor.

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