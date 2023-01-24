Altay’da Zeki kartları temizledi

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Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- Spor Toto 1’inci Lig’de evinde Pendikspor’a 4-1 yenilerek üst üste 4’üncü mağlubiyetini alan Altay’da orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım, akılcı bir hamleyle sarı kartlarını temizledi. İlk yarısın son haftasındaki Tuzlaspor deplasmanında adalesinden sakatlandıktan sonra ikinci devrenin ilk haftasındaki Samsunspor randevusunda kadroda yer almayan tecrübeli futbolcu, tedavisi sürmesine rağmen Pendikspor önünde yedek kulübesinde yer aldı.

Henüz sakatlığını tam olarak atlatamayan Zeki, 3 sarı kartla ceza sınırında yer alıyordu. Maçın 66’ncı dakikasında yedek kulübesindeki itirazları nedeniyle Hakem Ömer Tolga Güldibi’nden sarı kart gören 32 yaşındaki futbolcu cezalı duruma düştü. Bu hafta Ankara Keçiörengücü deplasmanında cezasını tamamlayacak Zeki, bir sonraki hafta hem kartlarını temizlemiş hem de tamamen iyileşmiş olarak Adanaspor maçında oynamayı umut ediyor.