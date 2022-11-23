Altay’da Paixao fırtınası 

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Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1’inci Lig’de son olarak evinde Gençlerbirliği’ni 1-0 yenip pazar günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçına moralli hazırlanan Altay’da golcü Marco Paixao fark yarattı. Siyah-beyazlılarda 5 sezondur forma giyen ve 3 kez gol kralı olan Portekizli futbolcu bu sezona da damga vurmaya başladı.

Geçen sezon Süper Lig’de mücadele eden Altay’da kadro dışı bırakılıp yeniden takıma dönen 38 yaşındaki futbolcu, 13 maçta 9 gol atarak krallıkta yine zirvede yar aldı. Toplam 1104 dakika süre alan Portekizlinin gol attığı maçlarda Altay, 15 puan aldı. Takımın gol yükünü çeken Paxiao’nun bu performansı Göztepe derbisi öncesi camiaya umut verdi.

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