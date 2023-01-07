Altay’da Özgür sevinci

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Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1’inci Lig ekiplerinden Altay’da sol bek Özgür Özkaya’nın son haftalardaki performansı teknik ekibin yüzünü güldürdü. İlk yarıda sakatlığı nedeniyle 7 maçta 112 dakika görev alabilen tecrübeli savunmacı iyileştikten sonra fiziksel eksiğini de kapatarak siyah-beyazlı takımın yeni kozu oldu. İlk devrenin son haftasında Tuzlaspor deplasmanında 3’üncü dakikada Ceyhun’a kornerden asist yapan Özgür, 10’uncu dakikada takımına penaltı kazandırdı.

Altay, Paixao’nun penaltı golüyle ilk 10 dakikada 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 4-2 yenik ayrılırken, Özgür’ün performansı kurmaylara teselli oldu. İranlı sol bek Naderi ile forma savaşına giren 34 yaşındaki futbolcu, Antalya kampında da göz doldurdu. İzmir temsilcisi ilk hazırlık maçında Macaristan ekibi Debrecen’le 1-1 berabere kalırken, Altay’ın Paixao ile bulduğu golde asist yine Özgür’den geldi.

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