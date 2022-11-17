Altay’da eski başkan Ömer Hızlıok üyelikten çıkarıldı

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İZMİR, (DHA) – İzmir’in köklü kulüplerinden Altay’da 2011-2012 yıllarında iki dönem başkanlık görevini üstlenen Ömer Hızlıok’un kulüp üyeliğine son verildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamlada, “Üyemiz Ömer Hızlıok’un tüzüğümüzün 6/b maddesinde yer alan üyelik şartını kaybetmesi nedeniyle tüzüğümüzün 17/c maddesi gereğince genel kurul üyeliği sonlandırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Kulüp tüzüğünün 6/b maddesinde, “Cezaları tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkum olanlar Altay Spor Kulübü’ne üye olamazlar”, 17/c maddesinde ise “Üye olabilme şartlarını kaybedenler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir” ifadeleri yer alıyor.