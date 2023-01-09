Altay zorlu fikstürle başlıyor

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Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1’inci Lig’de devre arası kampını Antalya’da sürdüren Altay, ikinci yarıya üst üste oynayacağı zorlu maçlarla başlayacak. İlk devreyi 21 puanla 12’nci sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, cumartesi günü deplasmanda 32 puanlı zirve takipçisi Yılport Samsunspor’la kozlarını paylaşacak. İzmir ekibi, gelecek hafta 30 puanı bulunan Play-Off hattındaki Pendikspor’u ağırlayacak. Altay, zorlu periyodun son sınavında ise 32 puanı bulunan 4’üncü basamaktaki Ankara Keçiörengücü’ne konuk olacak.

Ligde ikinci devrenin çetin geçeceğini ifade eden Sportif Direktör Tuna Üzümcü, Antalya’da verimli bir kamp dönemi sürdürdüklerini belirterek, “İlk yarının son 2 maçında Denizlispor ve Tuzlaspor karşısında öne geçmemize rağmen rakiplerimize yenildik. Devre arası takımımıza iyi geldi. Şimdi üst üste zorlu maçlara çıkacağız. Takımımıza güveniyoruz. Toplayacağımız puanlarla üst sıralara tırmanmak istiyoruz” diye konuştu. Siyah-beyazlılarda tedavisi süren orta saha oyuncusu Zeki dışında eksik yok.

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