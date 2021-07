Altay taraftarından Mustafa Denizli çağrısı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) – SÜPER Lig’in yeni ekiplerinden Altay’da taraftarlar, Teknik Direktör Mustafa Denizli ile bir an önce yeniden anlaşma yapılması için yönetime çağrıda bulundu. Futbolcu olarak uzun dönem formasını giydiği siyah-beyazlı kulübe 38 yıl sonra teknik adam olarak dönen Mustafa Denizli önderliğinde Süper Lig’e 18 yıl sonra döndüklerini hatırlatan Altaylı taraftarlar yönetime, “Elinizi çabuk tutun” mesajı verdi.

Sosyal medyada yaptıkları yorumlarla Mustafa Denizli’nin kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan Altay taraftarları, tecrübeli teknik adamın geçen haftaki sitemi sonrası sessiz kalan Başkan Özgür Ekmekçioğlu’nun bir an önce harekete geçmesini istedi. Siyah-beyazlı kulübün 12’nci adamı, “Büyük Mustafa yuvada kalmalı. Transferler yapılmalı ve takımın kamp programı bir an evvel hazırlıklar başlamalı” yorumları yaptı.

DENİZLİ’NİN GELECEĞİNİ BİLMİYORDU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, dün İzmir’de gerçekleştirdiği ziyaretlerde yeniden inşası 30 Ekim’de tamamlanması beklenen Alsancak Stadı’nda incelemelerde bulunurken, Bakan Kasapoğlu ile Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu arasında ilginç bir diyalog yaşandığı iddia edildi. Bakan Kasapoğlu’nun Altay Başkanı Ekmekçioğlu’na “Mustafa hoca nerede?” şeklindeki sorusu üzerine, Ekmekçioğlu’nun “Mustafa hoca gelmeyecek Sayın Bakanım” dediği, bunun üzerine Kasapoğlu’nun “Ben kendisiyle konuştum, gelecek. Senin nasıl haberin olmaz” şeklinde cevap verdiği ileri sürüldü. Mustafa Denizli, yaklaşık 1 aydır Altay’dan haber beklediğini açıklamıştı. Denizli ve Ekmekçioğlu, ziyarette Bakan Kasapoğlu’na Altay forması hediye etti.

