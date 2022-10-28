Altay, Sakarya deplasmanında

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İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1’inci Lig’de 5 haftadır galibiyet elde edemeyen düşme potasındaki Altay yarın deplasmanda Play-Off hattındaki Sakaryaspor’la karşı karşıya gelecek. Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak randevuda Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Ligde oynadığı 10 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi alan Altay 8 puanla 16’ncı basamakta yer alırken; 5 galibiyet, 5 yenilgi elde eden Sakaryaspor 15 puanla 6’ncı sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi, rakibinin iç sahadaki 5 maçlık galibiyet serisini sona erdirmeyi hedefliyor.

Siyah-beyazlılarda tedavisi süren forvet Deniz Kadah forma giyemeyecek. İyileşen Zeki, Eren ve Özgür’ün durumları maç saatinde netlik kazanacak. Ligde kolay maç olmadığını dile getiren teknik direktör Sinan Kaloğlu, “Son haftalarda antrenmanlarda üçüncü bölgedeki oyunumuzu geliştirmek için çalışmalar yaptık. Sakaryaspor önünde daha becerikli olursak istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum. İzmir’e puan ve puanlarla dönmek istiyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Altaylı taraftarlar dün antrenman sonrası destek verdikleri futbolculardan çok iyi mücadele etmelerini istedi.

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