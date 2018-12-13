Spor Toto 1. Lig’de üst üste Altınordu ve Eskişehirspor maçlarını kaybedip düşme hattına yaklaşan Altay, pazar günü evinde oynayacağı Osmanlıspor maçına milat olarak bakıyor.

Sahaya mutlak galibiyet için çıkacak siyah-beyazlılar aksi sonuçta kabus yaşayacak. Mağlubiyet durumunda rakiplerinin de alacağı skorlara göre ateş hattına girme ihtimali bulunan İzmir ekibinin, futbolculara antrenmana gelip ültimatom veren taraftarla arası iyice açılacak. Tartışılmaya başlanan teknik direktör Özden Töraydın’ın da koltuğu daha şiddetli bir şekilde sallanacak.

Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’ne gelip idman öncesi oyuncuları sert bir dille uyaran ve “Bir dahaki sefere buraya kazma sapıyla geliriz” diyerek takımı tehdit eden taraftarların futbolcularda büyük bir strese neden olduğu öğrenildi. Özellikle kariyerlerinde ilk kez böyle bir olay yaşayan kadrodaki yabancılar ile gençlerin son derece baskı hissettiği ve durumdan rahatsız oldukları ifade edildi. Her şeye rağmen teknik ekibin takımı en iyi şekilde Osmanlıspor sınavına motive ettiği, oyuncuların da galibiyet sözü verdikleri vurgulandı.