Alsancak’ta hasar gören apartman boşaltıldı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR in Konak ilçesindeki Alsancak Semti’nde, depremde hasar gören 7 kat 23 daireli apartman boşaltıldı.

Konak ilçesinde Alsancak Semti’nde, depremde hasar gören 50 yıllık Köşe Apartmanı bugün boşaltıldı. 7 kat, 23 daireli apartmanda yaşayanlar, bazı eşyaları alarak dairelerinden ayrıldı. Giriş kolonunun ayrıldığı görülen apartmanın altındaki banka şubesinin de dün apar topar boşalttığı belirtildi.

Apartmanda oturan Cüneyt Dolmuş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin binada kayma olduğunu söyleyerek kendileriyle iletişime geçtiğini belirtti. Evde çatlayan yerler bulunduğunu aktaran Cüneyt Dolmuş, “Ekipler kolonların birinde kırık olduğunu söyleyerek binayı boşaltmamız için bize süre verdi. Sanırım güçlendirme yapacaklar” dedi.

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