Alpullu’da sular altında kalanlara yemek dağıtıldı (2)

‘300 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ’

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde, Pancarköy Deresi’nin taşması sonucu su altında kalan Alpullu beldesinde, belediye ekipleri, evlerinden çıkamayan vatandaşlara Türk Kızılayı tarafından hazırlanan gıdalar iş makineleri ile dağıtıldı.

Taşkının yaşandığı Alpullu beldesinde AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Vali Osman Bilgin, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu ile Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan incelemede bulundu.

Kırklareli’nde son 24 saatten metrekareye 65 kilo yağış düştüğünü söyleyen Vali Bilgin, “Taşkınlar nedeniyle bazı köylerde köprü ve menfezler yıkıldı. 300’e yakın kişi tahliye edildi. 19 köy yolu ulaşıma kapatıldı” dedi.

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