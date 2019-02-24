Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Cebeci ve Yıldız’da esnaf ve vatandaşlarla buluşarak bölgede yaptıklarını ve önümüzdeki dönem için hazırladıkları projeleri paylaştı.

CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım ile ziyaret ettiği semtlerde vatandaşlara yeni dönem projeleri anlatan Taşdelen, “Sizlerin görüşleri doğrultusunda bu projelere son şeklini vereceğiz” dedi.

Alper Taşdelen’e büyük sevgi seli yaşanıyor. Taşdelen semtlerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, 5 yılda semtlerde neler yaptıklarını anlatan Taşdelen şunları söyledi:

“Önümüzdeki 5 beş yıl için hazırladığımız projelere de sizlerin görüşleri doğrultusunda son şeklini verip seçimlerden sonra yeni çalışma dönemine gireceğiz.”

CEBECİ’DE TAŞDELEN’E BÜYÜK İLGİ

Yağmura rağmen ellerinde “Genç Başkan Çalışır”, Cebeci’nin Damadı”, “Cebeci Seninle” dövizleriyle bekleyen semt sakinleri Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i çiçeklerle karşıladı.

Her yaştan Cebecilinin coşkuyla kucakladığı Taşdelen, Cebeci semtinin yaşamında büyük bir önemi olduğuna vurgu yaparak, mahallede yaptıkları çalışmaları aktardı.

Cebecililere verdiği tüm sözleri fazlasıyla yerine getirdiğini ifade eden Taşdelen şöyyle konuştu:

“Pazar yeri ve sokakların yenilenmesinden parkların yapımına, kreşten Baharevi ve Çankaya Evine çok sayıda projeyi sizin istekleriniz doğrultusunda gerçekleştirdik.

Bizim yetki alanımızda olmayan ama sizleri ilgilendiren projeleri de takip ediyor, Cebeci Stadyumunun yıkılıp yerine binalar yapılması yerine büyük bir yeşil alan olması için yetkililerle görüşmeler yaparak, sözünü aldık. Bunu da buradan sizlere müjdeliyorum”

Seçim İletişim Bürosunun açılışında semtin her yaştan sakini ile sohbet te eden Taşdelen, seçim gönüllüsü bir genç kızın “Başkanım, doğum günü pastamı burada size gönül veren komşularımızla paylaşmak istedim” demesi üzerine pastayı genç kızla birlikte kesen Taşdelen, yeni yaşını kutlayarak dileklerinin gerçekleşmesini temenni etti.

YILDIZ’DA COŞKULU KARŞILAMA

Yıldız Turan Güneş Bulvarı üzerinde bulunan Seçim İletişim Bürosunda vatandaşlarla bir araya gelen Taşdelen, semte yaptıkları devasa parkların Belediyeye büyük ödüller kazandırdığını, yüzme havuzu, Çankaya Evi gibi projelerin yanı sıra mahalleye yeni bir öğrenci yurdu ve Kurtuluş Savaşı Müzesi hazırlığı içinde olduklarını söyledi.

ESNAF MUTSUZ AMA, MART’IN SONUNDAN UMUTLU

Semt ziyaretlerinde çok sayıda vatandaş ve esnafla bir araya gelen Taşdelen, bir esnafın “Yüksek faizli krediler ile işimizi çevirmeye çalışıyoruz, yaptığımız işten artık mutlu değiliz ama Martın sonundan umutluyuz” demesi üzerine Taşdelen şu yanıtı verdi:

“Vatandaşlarımızın mutsuzluğuna karşı umudu yeşertmek için Mart’ın sonunda başaracağız, sizlerle sizin için yapacağız”

Bir küçük esnafın lokantasında dönerci ustasıyla sohbet eden Taşdelen, döner tezgahının başına geçerek ustayı da hayrete düşürecek maharetle döner kesip bıçağı ustaya emanet etti.