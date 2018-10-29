Alper Taşdelen Cumhuriyetin 95. Yılını Kutladı 1.7 (33.33%) 3 oy (33.33%)oy

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Cumhuriyetin 95. Yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhuriyet’i sonsuza dek muhafaza ve müdafaa edeceklerini vurgulayan Başkan Taşdelen’in Cumhuriyet Bayramı mesajı şöyle:

“Atatürk’ün ilçesi Çankaya’da tarihi sorumluluğumuzun bilincinde olarak her gün daha fazla çalışıyor, Çankayamıza ve ülkemize büyük eserler kazandırıyoruz. Büyük Atatürk’ün dediği gibi ‘Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır’ bu bilinçle, bu kararlılıkla, bu cesaretle hem ilçemize hem insanımıza hem de Atatürk’e ve Cumhuriyete sahip çıkıyoruz. Atatürk, dünyada örnek alınmış büyük bir lider ve devrimcidir. Atatürk, bu ülkede ve dünyada sonsuza kadar yaşayacaktır. Hiç kimse Atatürk’ün adını ve Cumhuriyet aydınlığını bu topraklardan silemez.

Cumhuriyet, bağımsız ve kendi kendine yetebilen bir ülke demektir. Cumhuriyet barıştır, kardeşliktir, ortak bir gelecek için mücadeledir. Cumhuriyet sanattır, felsefedir, özgür kuşaklardır. Cumhuriyet sevgidir, saygıdır ve bir ulusun kimliğidir. Bu inançla, Cumhuriyetimizi sonsuza kadar muhafaza ve müdafaa edeceğimizi ifade ediyor, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nde nice 95 yıllar diliyorum.”