Alper Ademoğlu Turgutluspor’da

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

TFF 2’nci Lig’de transfer arayışlarını sürdüren Turgutluspor, geçen sezonu Tarsus İdmanyurdu’nda kiralık olarak geçiren Eyüpsporlu 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Destanoğlu ile sözleşme imzaladı. Eyüpspor’dan 2+1 yıllığına alınan gurbetçi futbolcu, Turgutlu Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza attı. Alper’in imza törenine Başkan Taner Kestaneci katıldı. İmza töreni sonrasında konuşan futbolcu, “Büyük bir camiaya geldiğimi biliyorum. Burada olduğum için heyecanlıyım. Birçok takımdan teklif almama rağmen Turgutluspor’u tercih ettim. Çünkü buradaki proje beni heyecanlandırdı. Takımdaki arkadaşlarımla tanışma imkanı buldum. Kulüpteki herkes çok sıcakkanlı. İnşallah hem Turgutluspor camiasına hem de benim adıma hayırlı bir sezon olur” dedi.

Alper Destanoğlu gibi başarılı bir oyuncuyu kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını belirten Kulüp Başkanı Taner Kestaneci ise, “Alper tecrübeli bir oyuncu. Kendisi U16 ve U17 Belçika Milli Takım kaptanlığı yapmış bir oyuncu. KRC Genk, Anderlecht, Schalke 04, Bursaspor, Eyüpspor ve son olarak Tarsus İdmanyurdu formaları giymiş bir oyuncuyu kadromuza kattık. Yaşının genç olmasına rağmen oldukça tecrübeli bir oyuncu. 2018 yılında Anderlecht’ten 750 bin Euro bonservisle Schalke 04’e transfer oldu. Alper Ademoğlu, gücümüze güç katacak bir oyuncu. Enerjisi çok yüksek. Heyecanını görebiliyorum. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun. Alper Ademoğlu kardeşime yeni sezonda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

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