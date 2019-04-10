Alpaslan 2 HES Projesi ile Muş’a dev yatırım

Türkiye’nin özel sektördeki en büyük göl alanı olacak

Orta-Doğu Avrupa, Karadeniz ve Kafkasya başta olmak üzere 6 ülkede faaliyet gösteren ENERGO-PRO, geçtiğimiz yıl Muş ilinde inşaatını üstlendiği ve 2020 yılı sonunda tamamlamayı planladığı Alpaslan 2 HES projesinin çalışmalarına hızla devam ediyor. Bölgede büyük ekonomik gelişmeler yaratacak proje, 280MW kurulu güce sahip olacak ve 350 bin haneyi aydınlatacak.

Çevre dostu ve verimli hidroelektrik santralleri ile Orta ve Doğu Avrupa’yı kapsayan geniş bir coğrafyada elektrik üretimi yapan ENERGO-PRO, Türkiye’de; Sivas, Tokat, Ankara ve Artvin’de bulunan 5 hidroelektrik santralini işletiyor; 100MW kurulu güç ile yıllık yaklaşık 610 GWh enerji üretiyor. Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılamak için yatırımlarını aralıksız sürdüren ENERGO-PRO, 2017 yılında inşaatını üstlendiği Alpaslan 2 HES projesi ile bölgeye önemli katkılar sağlayacak.