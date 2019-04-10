14.7 C
Ankara
10 Nisan 2019
Ana Sayfa Ekonomi Haberleri Alpaslan 2 HES Projesi ile Muş’a dev yatırım
Türkiye’nin özel sektördeki en büyük göl alanı olacak
Türkiye’nin özel sektördeki en büyük göl alanı olacak
Ekonomi Haberleri

Alpaslan 2 HES Projesi ile Muş’a dev yatırım

Editör Editör

-

7
0

Türkiye’nin özel sektördeki en büyük göl alanı olacak

Orta-Doğu Avrupa, Karadeniz ve Kafkasya başta olmak üzere 6 ülkede faaliyet gösteren ENERGO-PRO, geçtiğimiz yıl Muş ilinde inşaatını üstlendiği ve 2020 yılı sonunda tamamlamayı planladığı Alpaslan 2 HES projesinin çalışmalarına hızla devam ediyor. Bölgede büyük ekonomik gelişmeler yaratacak proje, 280MW kurulu güce sahip olacak ve 350 bin haneyi aydınlatacak.

Çevre dostu ve verimli hidroelektrik santralleri ile Orta ve Doğu Avrupa’yı kapsayan geniş bir coğrafyada elektrik üretimi yapan ENERGO-PRO, Türkiye’de; Sivas, Tokat, Ankara ve Artvin’de bulunan 5 hidroelektrik santralini işletiyor; 100MW kurulu güç ile yıllık yaklaşık 610 GWh enerji üretiyor. Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılamak için yatırımlarını aralıksız sürdüren ENERGO-PRO, 2017 yılında inşaatını üstlendiği Alpaslan 2 HES projesi ile bölgeye önemli katkılar sağlayacak.

Önceki İçerikRoman müzisyenlerin hayatı foto-belgesel oldu
Sonraki İçerik11 ayda 7 ameliyat geçirdi
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Ekonomi Haberleri

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’te e-Devlet dönemi

Editör -
CK Enerji Boğaziçi Elektrik, birçok hizmeti e-Devlet üzerinden vermeye başladı. e-Devlet üzerinden elektrik aboneliği, borç ve başvuru sorgulama gibi işlemler gerçekleştirilebiliyor.
Devamını Oku
Ekonomi Haberleri

THY Genel Müdürü Ekşi’den Boeing açıklaması

Editör -
Amerika Sivil Havacılık Örgütü (FAA) MAX'leri sertifiye ettiği zaman ben yüzde 110 eminim ki bunu THY Genel Müdürü olarak değil bir baba olarak söylüyorum, ben çoluk çocuk bu uçaklara rahat ve güvenilir bir şekilde binerim
Devamını Oku
Ekonomi Haberleri

Tarihi taşınma sonrası iş ilanları arttı

Editör -
İstanbul Havalimanı'na tarihi taşınma sonrası birçok iş kolunda faaliyette bulunan büyük ve küçük ölçekli işletmeler de ihtiyaçları olan personel alımlarına hız verince işe alım ilanları arttı.
Devamını Oku

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu Haberler Kaçmaz!

WhatsApp yazılım geliştirme ekibinin bir süredir üzerinde çalıştığı iPad sürümüne ait ilk görüntüler de internette yayınlandı.

WhatsApp iPad’lere geliyor

Editör -
WhatsApp yazılım geliştirme ekibinin bir süredir üzerinde çalıştığı iPad sürümüne ait ilk görüntüler de internette yayınlandı.
Kaspersky Lab araştırmacıları en az 2013’ten beri faaliyette olan ve tanınmış tehdit gruplarıyla bağlantısı yokmuş gibi görünen, teknik açıdan çok gelişmiş bir siber casusluk platformu keşfetti.

Siber casus Taj Mahal tehlikesi

İşlemci üretiminde önde gelen isimlerden biri olan Qualcomm, orta ve üst seviye cihazlara yönelik olarak geliştirdiği yeni işlemcisi Snapdragon 665, Snapdragon 730 ve Snapdragon 730G'nin duyurusunu yaptı.

Qualcomm üç yeni işlemcisini duyurdu

İngiltere Hava Kuvvetleri’ne ait 121 adet F-35B tipi savaş uçağının, sonbaharda Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki Ağrotur Üssü’ne geleceği bildirildi.

İngiltere, Kıbrıs’taki uçak sayısını artırıyor

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71