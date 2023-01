Alp Disiplini sporcuları, EYOF için İtalya’da

- Reklam -

İSTANBUL,(DHA)- İtalya’nın Friuli Venezia Giulia bölgesinde düzenlenen Avrupa Olimpik Gençlik Kış Festivali’nde Alp Disiplini sporcuları, Avrupa Olimpik Gençlik Kış Festivali’nde Türkiye’yi temsil etmenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek, İtalya’dan güzel sonuçlarla dönmeyi hedeflediklerini söylediler.

Avrupa Olimpik Gençlik Kış Festivali’nin resmi açılış töreni Trieste’de gerçekleştirildi. Açılış töreninde Türk bayrağını Kısa Kulvar Sürat Pateni sporcusu Muhammed Bozdağ, açılış töreninin bir parçası olarak bayraklarla birlikte her ülkenin taşıdığı sembolik ağacı ise Alp Disiplini sporcusu Defne Akgerman taşıdı. Avrupa Olimpik Gençlik Kış Festivali EYOF 2023’te Türkiye’yi 9 farklı branşta 11’i kız olmak üzere toplamda 24 sporcu temsil ediyor. Alp Disiplini’nde ise Serra Nur Kartal, Can Göydaş, Defne Akgerman ve Salih Yusuf Kartaltepe mücadele edecek.

Alp Disiplini sporcuları yarışmaların düzenleneceği Tarvisio’da antrenörler Sadık Topaloğlu, Duran Demiryürek ve Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yıkıcı gözetiminde yaptıkları antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürüyor. Yarışlar öncesinde açıklamalarda bulunan milli sporcular, Türkiye’yi EYOF’da temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, İtalya’dan güzel sonuçlarla dönmeyi hedeflediklerini söylediler.

SERRA NUR KARTAL: HEDEFİM ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDİP BAYRAĞIMIZI GÖKLERDE DALGALANDIRMAK

EYOF’ta Türkiye’yi temsil etmekten dolayı gurur duyduğunu belirten Serra Nur Kartal, “Böyle güzel bir organizasyonun parçası olmak mükemmel bir his. Antrenmanlarla yarışlara odaklanıp hazırlanıyoruz. Yarışlarda da elimden gelenin en iyisini yapacağım ve inşallah çok güzel bir performans sergileyip çok iyi sonuçlar alacağız. Hedefim ülkemizi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı göklerde dalgalandırmak.” dedi.

CAN GÖYDAŞ: ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ

Can Göydaş, EYOF’ta madalya kazanmayı hedeflediğini ifade ederek, “Antrenmanda bile rekabet üst düzeyde yaşanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız başta olmak üzere Federasyonumuz bizlere çok destek oluyor. Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ediyoruz. Yarışta elimizden gelenin en iyisini yapacağız” şeklinde konuştu.

DEFNE AKGERMAN: EYOF’TA TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRMAK TARİFSİZ BİR MUTLULUK

EYOF’ta Türk bayrağını dalgalandırmanın tarifsiz bir mutluluk olduğunu kaydeden Defne Akgerman, “Vatanımızı elimizden gelen en iyi şekilde temsil edeceğiz. EYOF gibi çok önemli bir organizasyonda yer almanın mutluluğunu yaşıyorum. Yarışlarda elimden gelenin en iyisini yapacağım” ifadelerini kullandı.

SALİH YUSUF: İSTİKLAL MARŞINI OKUTMAK İÇİN HER ŞEYİMLE YARIŞACAĞIM

Türkiye’yi temsil etmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Salih Yusuf Kartaltepe, “Avrupa’nın en büyük organizasyonlarından biri olan EYOF’ta ülkemizi hak ettiği sıraya ulaştırmak için elimden geleni yapacağım. Umarım istediğimiz sonuçları alırız. İstiklal Marşını okutmak için her şeyimle yarışacağım” dedi.

