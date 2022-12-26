‘Alo Randevu’ dolandırıcılık şebekesine ‘Saklambaç’ operasyonunda 10 tutuklama

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkezli 2 ilde sahte arkadaşlık sitesi ile çağrı merkezi kurup dolandırıcılık yapan şebeke üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10’u tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sahte arkadaşlık sitesi ile çağrı merkezi kurup, ‘kadın arkadaş’ ya da ‘evlenme’ vaadinde bulunarak para talep eden ‘Alo Randevu’ şebekesine yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin, mağdurlara ‘arkadaşlık paketi’, ‘akşam yemeği paketi’, ‘hafta sonu arkadaşı’, ‘tatil arkadaşı’, ‘evlilik paketi’ gibi çeşitli vaatlerde bulunup, dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. 2 aylık teknik ve fiziki takip sonrası 25 Aralık’ta Diyarbakır ve İstanbul’da belirlenen adreslere ‘Saklambaç’ adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 33 bilgisayar, 45 cep telefonu, 42 sim kart, 10 hard disk ele geçirildi.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)

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